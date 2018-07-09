Netflix’ten Orijinal Dizi ve Filmler İçin 13 Milyar Dolar

Black Mirror, Stranger Things ve La Casa De Papel gibi birçok fenomen yapımı bünyesinde barındıran Netflix, içerik kalitesini ve yelpazesini zenginleştirmek için 13 milyar dolar yatırım yapacak.

Dijital çağın yeni Hollywood’u, dünyanın en büyük video eğlence platformu olma iddiasını her geçen gün artırıyor.

21 yıl önce posta yoluyla DVD satan bir şirketten, bugün dünyanın en büyük çevrimiçi yayın platformuna dönüşen Netflix, bu yıl 13 milyar dolar yatırım yaparak, platforma toplamda 700'ün üzerinde yeni dizi ve film ekleyecek.

Netflix'in CFO'su David Wells, Ekim 2017’de Variety 'e verdiği demeçte, bu yıl orijinal içerik üretmek için 8 milyar dolar yatırım yapacaklarını belirtmişti. Bu rakamı 13 milyar dolara çıkaran ABD’li şirket, kütüphanesindeki içerik yelpazesini de bir hayli zenginleştirmiş olacak.

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, Netflix’in geçen yıl 6,3 milyar dolar harcadığını belirtirken, 2022 yılında orijinal içeriklere yapılacak yatırımların 23 milyar dolara kadar çıkacağını öngörüyor.

Popüler çevrimiçi yayın platformunun sektördeki en dişli rakipleri CBS ve HBO geçtiğimiz yıl sırasıyla 4 milyar dolar ve 2,5 milyar dolar yatırım yapmıştı. Game of Thrones ve Westworld gibi birbirinden iddialı yapımlara imza atan HBO, dudak uçuklatan derecedeki yüksek bütçeleriyle biliniyor. Öyle ki şirketin son alametifarikası Westworld’ün ilk sezon bütçesi 100 milyon dolardı.

Araştırmalar, dünyanın en popüler video içerik platformunun Netflix olduğunu gösteriyor. Kullanıcıların yüzde 27’si video içerik izlemek için Netflix’i kullandığını belirtirken, kablolu yayın tercih edenler yüzde 20, genişbant televizyon diyenler yüzde 18 ve YouTube diyenler ise yüzde 11 olarak sıralanıyor.

Dünya genelinde 180 milyondan fazla üyesi bulunan Netflix, “Ultra” olarak adlandırdığı yeni bir abonelik planını devreye sokacağını açıklamıştı. Dört farklı cihazın Ultra HD video ve ses akışını aynı anda almalarına imkan veren hizmetin Avrupa fiyatı 19.99 Euro iken, ülkemizdeki fiyatı ise 47,99 TL olarak belirlendi.

Netflix uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz: