Netflix'ten Resmi Sansür Açıklaması! Türkiye'de Denetimler Artıyor

Netflix Türkiye sansür haberleriyle anılmaya devam ediyor. Bir süre önce RTÜK tarafından alınan bir karar neticesinde daha ciddi gözetim altına alınan Netflix, RTÜK ile yaptığı görüşmelerin ardından Türkiye'de sunduğu ebeveyn kontrolü seçeneklerinde artışa gitmişti. Bugün konu hakkında Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş’tan açıklama geldi.

RTÜK, kısa bir süre önce Türkiye’deki internet kullanıcılarının pek hoşuna gitmeyen bir yönetmelik yayınlamış ve internet üzerinden abonelik sistemi ile yayın yapan kuruluşların da RTÜK denetimi altına alınacağını söylemişti. Yapılan açıklama sonrasında birçok yayın kuruluşunun sansür uygulamaya başlayacağı konuşulurken, farklı yollarla sansür uygulamaları da devreye girmişti.

Sansürün genele yayılacağından korkan internet kullanıcıları, Netflix Türkiye başta olmak üzere çevrimiçi yayın yapan diğer platformlardan da açıklama beklemeye başlamışlardı. Beklenen açıklamalardan bir tanesi Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş tarafından yapıldı.

Netflix Türkiye Abone Sayısı Nedir?

Habertürk’e açıklamalarda bulunan Artanç Savaş, sansür konusunun yanı sıra merak edilen başka sorulara da yanıt verdi. Savaş, abone sorusuna şu şekilde cevap verdi: “Geride bıraktığımız üç yılda üyelerimizle özel bir bağ kurmayı başardığımıza inanıyoruz. Türk halkı Netflix’in sunduğu özgürlüğü ve inovatif eğlence deneyimini benimsedi. Şu an Türkiye’nin dört bir yanında aktif olarak ücret ödeyen 1.5 milyonu aşkın üyeye sahibiz… Daha öğreneceğimiz çok şey var. Daha iyi içerikler, daha isabetli kişisel öneriler ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için karşımıza çıkan her fırsatı değerlendireceğiz. Türkiye’deki üyelerimizin dikkat çeken özellikleri var. Bunlardan ilki, yeniliklere ve farklı formatlara açık olmaları. İlk interaktif yapımımız Black Mirror: Bandersnatch’in ülkemizde elde ettiği başarı bunu gösteriyor. Üye sayıları ve izlenme oranları arasındaki ilişkiye baktığımızda Türkiye, Bandersnach’i en çok izleyen ülkeler arasında yer alıyor.”

Netflix Türkiye Sansür Uygulayacak mı?

En çok merak edilen sorulardan bir tanesine cevap veren Savaş, “Türkiye bizim için çok değerli bir ülke. Bu doğrultuda Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda lisans başvuru sürecimizi başlatmıştık. Bunun yanı sıra yetkililerle yaptığımız görüşmelerin ardından Türkiye’de sunduğumuz ebeveyn kontrollerini de güçlendirmeye karar verdik. Detaylarını yakında duyuracağımız bu yenilik sayesinde üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere ulaşmalarını sağlarken, çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmeyi hedefliyoruz. Diğer yandan zaman zaman medyada yer alan ve Netflix’in bazı içeriklerde kesinti veya değişiklik yaptığını ifade eden haberler gerçeği yansıtmıyor. Buradaki karışıklığın sosyal medya kanallarımızda paylaştığımız bazı fragmanlardan kaynaklandığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Netflix Fragmanları Sansürleniyor mu?

Sansür uygulamasının Netflix Türkiye içerisinde kullanılmadığını dile getiren Artanç Savaş sansür konusunda son olarak şunları söyledi: “Tanıtım amaçlı fragmanların hassas olabilecek görüntüler içermesi durumunda, pek çok ülkede ilgili fragmanlar üzerinde ufak değişiklikler gerçekleştirebiliyoruz. Bunun amacı, söz konusu içeriği izlemeyi seçmediği halde ailesiyle birlikte Netflix’e gelecek yapımları gözden geçiren minik üyelerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve onların hassasiyetine saygı göstermek. Ancak bu yalnızca tanıtım amaçlı çalışmalarımızda başvurduğumuz bir yöntem. Üyelerimiz Netflix’teki içerikleri herhangi bir kesinti veya değişiklik olmaksızın izleyebiliyorlar.”

Artanç Savaş tarafındna Netflix Türkiye'ye dair yapılan ve öenmli soruların sorulduğu o röportajın tamamını ise Habertürk üzerinde okuyabilirsiniz.