Netflix'in geçtiğimiz yıl reyting rekoru kıran dizisi Squid Game'in 2. sezonu için ilk resmi açıklama geldi. Netflix, Squid Game’in 2. sezonunun geleceğini doğruladı. Netflix'ten Squid Game 2. sezon açıklaması detayları!

Squid Game 2. Sezon Gelecek mi?

Netflix çatısı altında bulunan Ted Sarandos, Squid Game'in 2. sezonunu onaylayan ilk Netflix yöneticisi oldu. Sarandos'a bir röportaj sırasında Güney Kore yapımı dizinin ikinci sezonunun olup olmayacağı soruldu. Bu soruya Sarandos "Kesinlikle!" diye cevap verdi. Ayrıca Sarandos "Squid Game evreni daha yeni başlıyor." diye ekleyerek muhtemel üçüncü sezonun da sinyallerini vermiş oldu.

Squid Game, Netflix'in şimdiye kadarki en popüler dizilerinden biri. İlk sezonda, nakit sıkıntısı çeken 456 yarışmacı, gizemli bir organizasyon tarafından, ölümcül sonuçları olan bir dizi çocuk oyununda yarışmaya davet edildi ve herkes 45.6 milyar yenlik ödül havuzundan (yaklaşık 38,5 milyon dolar) pay almaya çalıştı.

Dizi, 2022 Screen Actors Guild Ödülleri'nde drama dizisinde toplu performans, drama dizisinde en iyi erkek oyuncu (Lee Jung-jae), en iyi kadın oyuncu (Jung Ho-yeon) dallarında aday gösterilen ilk İngilizce olmayan dizi ve ilk Kore dizisi olarak tarihe adını yazdırdı. Netflix, Squid Game'in ilk sezonu için tam tamına 21.4 milyon dolar ödedi ve gün sonunda 891 milyon dolar gelir elde etti.

Paylaşılan detaylara göre Squid Game'in ana karakteri Seong Gi-hun yeni sezonda geri dönecek. Bakalım ikinci sezonda bizleri neler bekliyor olacak hep beraber bekleyip göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk sezonu beğenmiş miydiniz?

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