Netflix'ten Steven Spielberg'ün Açıklamalarına Cevap

Netflix, ünlü yönetmen Steven Spielberg’ün dijital yayın platformlarında yayınlanan filmlerin Oscar’a aday gösterilmemesi için Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi ile görüşme gerçekleştirmesi üzerine Twitter’dan bir açıklama yaptı.

Hollywood stüdyoları ile Netflix arasındaki rekabet her geçen gün artıyor.

Geçtiğimiz günlerde sinema endüstrisinin veteran isimlerinden Steven Spielberg, Netflix filmlerinin televizyon filminden ibaret olduğunu söyleyerek, bir daha Oscar yarışına dahil edilmemeleri için Akademi üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Ünlü yönetmen, bu konudaki rahatsızlığını daha önce de pek çok kez dile getirmişti. Bu yılın başlarında Los Angeles’ta düzenlenen Cinema Audio Society (CAS) ödülleri töreninde “En İyi Film Yapımcısı” ödülüne layık görülen Spielberg, dijital platformlarının sinemanın önüne geçmemesi için film yapımcılarını daha fazla çaba sarf etmeye çağırmıştı.

We love cinema. Here are some things we also love:



-Access for people who can't always afford, or live in towns without, theaters

-Letting everyone, everywhere enjoy releases at the same time

-Giving filmmakers more ways to share art



These things are not mutually exclusive.