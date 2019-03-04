Netflix'ten Steven Spielberg'ün Açıklamalarına Cevap

Netflix, ünlü yönetmen Steven Spielberg’ün dijital yayın platformlarında yayınlanan filmlerin Oscar’a aday gösterilmemesi için Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi ile görüşme gerçekleştirmesi üzerine Twitter’dan bir açıklama yaptı.

Hollywood stüdyoları ile Netflix arasındaki rekabet her geçen gün artıyor.

Geçtiğimiz günlerde sinema endüstrisinin veteran isimlerinden Steven Spielberg, Netflix filmlerinin televizyon filminden ibaret olduğunu söyleyerek, bir daha Oscar yarışına dahil edilmemeleri için Akademi üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Ünlü yönetmen, bu konudaki rahatsızlığını daha önce de pek çok kez dile getirmişti. Bu yılın başlarında Los Angeles’ta düzenlenen Cinema Audio Society (CAS) ödülleri töreninde “En İyi Film Yapımcısı” ödülüne layık görülen Spielberg, dijital platformlarının sinemanın önüne geçmemesi için film yapımcılarını daha fazla çaba sarf etmeye çağırmıştı.

We love cinema. Here are some things we also love:



-Access for people who can't always afford, or live in towns without, theaters

-Letting everyone, everywhere enjoy releases at the same time

-Giving filmmakers more ways to share art



These things are not mutually exclusive. — Netflix Film (@NetflixFilm) March 4, 2019

Netflix, Spielberg’ün son açıklaması üzerine resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Çevrimiçi yayın devi, söz konusu tweetinde ünlü yönetmeni etiketlemeden, Netflix filmlerinin Oscar’dan aforoz edilmesini isteyen Spielberg’e şu cevabı verdi:

“Sinemayı çok seviyoruz. Başka çok sevdiğimiz şeyler de var:

-İmkanı olmayan insanlara ya da sinema salonu olmayan yerlerde yaşayan insanlara erişebilmek.

-Herkesin aynı anda, piyasaya çıkan içeriklerin keyfini çıkarmasını sağlamak.

-Film yapımcılarına, sanatlarını icra etmelerini için daha fazla yol sunmak.

Bunlar birbirlerini dışlayan şeyler değil”

Roma, ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ ve ‘En İyi Sinematografi’ ödülünü kazanarak, Netflix’e ilk Oscar’ını getirmişti.

Kariyerinde birçok kült yapıma imza atan ve filmleri sayısız kez Oscar’la ödüllendirilen Spielberg, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’ne Oscar’ın uygunluk kurallarında değişiklik teklif etmeyi planlıyor.

Ünlü sinemacı, Mart 2018’de ITV News kanalına verdiği demeçte, “Eğer bir film televizyon formatında yayınlanıyorsa, o sinema değil, televizyon filmidir” ifadelerini kullanarak, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin Netflix filmlerini tanımasına karşı çıkmıştı.

Alfonso Cuaron’un yönetmen koltuğunda oturduğu Netflix imzalı Roma filmi, ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ ‘En İyi Sinematografi’ ve ‘En İyi Yönetmen’ olmak üzere üç dalda Oscar kazanmıştı.