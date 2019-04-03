Netflix'ten The Umbrella Academy Hayranlarına Güzel Haber

Dijital yayın platformu Netflix, kütüphanesindeki orijinal serilerden The Umbrella Academy’nin ikinci sezonuyla geri döneceğini açıkladı.

Dark Horse Comics'in aynı adı taşıyan çizgi roman serisine dayanan The Umbrella Academy, şubat ayının ortalarında yayınlanan ilk sezonuyla genel olarak olumlu eleştiriler almıştı.

Kısa zamanda hiç de fena sayılmayacak bir izleyici kitlesi yaratan dizi, ikinci sezonu için Netflix’ten onayı aldı. The Umbrella Academy’nin çekirdek kadrosu, 2. sezonda da yerini alacak; ancak seriye yeni katılacak isimleri görmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

Universal Content Productions’ın Netflix için hayata geçirdiği fantastik dizi, dünyanın en büyük film eleştiri sitelerinden Rotten Tomatoes’ta yüzde 75, Google'da ise yüzde 97 oranında izleyici derecesine sahip.

The Umbrella Academy Konusu

1989 yılında, aynı günde 43 bebek doğar. Bu olayı açıklanamaz kılan ise söz konusu bebeklerin bir gün öncesinde hiçbir gebelik belirtisi göstermeyen ve birbiriyle hiçbir alakası olmayan kadınlardan dünyaya gelmesidir.

Çok zengin bir sanayici olan Sir Reginald Hargreeves, bu bebeklerin yedisini evlat edinir ve The Umbrella Academy’i kurarak "çocuklarını" dünyayı kurtarmak üzere hazırlar. Fakat her şey planlandığı gibi gitmez.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castaneda, Aidan Gallagher, Robert Sheehan ve Justin H. Min gibi isimler yer alıyor.

The Umbrella Academy’nin ikinci sezon tarihinin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.