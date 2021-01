Netflix’e The Elder Scrolls Dizisi Gelebilir!

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olan Netflix, video oyunlarını dizilere uyarlamaya devam ediyor. Ortaya atılan bir iddiaya göre Netflix, The Elder Srolls dizisi üzerinde çalışıyor. Popüler video oyunu serisi The Elder Scrolls’un dizi uyarlamasının tıpkı The Witcher gibi büyük bütçeli olacağı söyleniyor. Ortaya atılan iddia ile ilgili detaylar haberimizde.

İddiaya Göre Netflix The Elde Scrolls Dizisi Üzerinde Çalışıyor

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen The Elder Scrolls: Arena 1994 yılında çıkışını gerçekleştirdi. Aksiyon rol yapma oyunu türündeki video oyunu, çıkış yaptığı dönem tüm dünyada çok beğenildi. Geliştirici ekip, bunun üzerine yeni bir video oyunu geliştirmek için kollarını sıvadı. 1996 yılında The Elder Scrolls II: Daggerfall satışa sunuldu. Bir video oyunu serisi haline gelen The Elder Scrolls’un bu zamana kadar çok sayıda oyunu piyasaya sürüldü. Serinin en çok bilinen oyunu ise The Elder Scrolls V: Skyrim’dir.

Milyonlarca oyuncu tarafından sevilen ve rol yapma oyunu türünün en başarılı örneği olan The Elder Scrolls serisinin diziye uyarlanacağı ortaya çıktı. Daniel Richtman tarafından ortaya atılan iddiaya göre dünyanın en popüler dijital yayın hizmeti Netflix, söz konusu video oyunu serisini diziye uyarlamak için kollarını sıvadı.

Popüler video oyunu serisiThe Elder Scrolls’un dizi uyarlamasının tıpkı The Witcher dizisi gibi büyük bütçe ile hazırlandığı söyleniyor. Dijital yayın hizmeti Netflix tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten ötürü söz konusu dizi ile ilgili herhangi bir detay bilinmiyor. Video oyunu serisinin milyonlarca hayranı, diziyi şimdiden sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Dijital yayın hizmeti, daha önce birçok video oyununu diziye ve filme uyarlamıştı. Netflix tarafından uyarlanan yapımlar arasında The Witcher, Castlevania, Assasin Creed ve Resident Evil yer alıyor. 20 Aralık 2019 tarihinde ilk sezonu yayımlanan The Witcher dizisi çok büyük bir başarı elde etmişti. Dizinin ikinci sezonunun 2021 yılının son çeyreğinde yayımlanması bekleniyor. Öte yandan animasyon dizisi Castlevania da çok beğenilmişti.

The Elder Scrolls dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce popüler oyun serisi diziye uyarlanmalı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.