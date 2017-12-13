Netflix, The Punisher'ın 2. Sezonunu Duyurdu

Birinci sezonuyla gönüllerde taht kuran anti-kahramanımız Punisher, ikinci sezonu ile çok yakında geri dönecek. Netflix, bugün yaptığı açıklamada, kısa bir video paylaşarak Punisher'ın ikinci sezonu için çalışmalara başlandığını duyurdu. Ayrıca DreamWorks ile işbirliği kuran Netflix, 6 yeni animasyonunun yolda olduğunu da müjdeledi.

Netflix'in Marvel ile yaptığı orijinal içeriklerinden bir tanesi olan The Punisher, geçtiğimiz ay vizyona girmiş ve kısa zamanda büyük bir hayran kitlesi yaratmayı başarmıştı. Frank Castle, (nam-ı diğer Punisher) rolünde Jon Bernthal'ı izlediğimiz dizinin ikinci sezonu için resmen start verildi. Netflix, Facebook sayfasına gönderdiği mesajla "Sezon 2 geliyor" diyerek, intikam ateşini bir kez daha yaktı!

Punisher 2'nin çıkış tarihinin henüz açıklanmadığını söylemekle birlikte, yakın zamanda konuyla ilgili detayların gün yüzüne çıkacağını düşünüyoruz.

Netflix'in izleyecilerine verdiği müjde yalnızca bu kadarla sınırlı değil. DreamWorks Animation Television ile 6 yeni orijinal seri için anlaştığını duyuran Netflix, yeni yılda da izleyicisini ekran başına kitleyecek. DreamWorks ile Netflix ortaklığında karşımıza çıkacak diziler şu şekilde:

Trolls: The Beat Goes On!

The Epic Tales of Captain Underpants

Trollhunters

3 Below

Harvey Street Kids.

She-Ra

Netflix'in son zamanlarda orijinal içerik üretme noktasında gösterdiği çaba oldukça önemli. Zira Disney'in henüz ismi belli olmayan çevrimiçi akış hizmeti ile piyasaya iddialı bir şekilde girmesi bekleniyor. Disney'in, Netflix'teki yapımlarını kendi akışına kaydıracak olması da Netflix'in mümkün olan en geniş içerik çeşitliliğini sağlamasını zorunlu kılıyor.