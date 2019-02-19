Netflix, The Punisher ve Jessica Jones Dizilerini İptal Etti

Netflix, platformundaki iki Marvel dizisine daha veda etti. Dijital yayın devi, son sezonlarının ardından Jessica Jones ve The Punisher dizilerinin iptal edildiğini açıkladı.

Disney’in kendi akış servisini kurmasından dolayı kapsamlı bir Marvel temizliğine başlayan Netflix, şimdi de Jessica Jones ve The Punisher dizilerinin ipini çekti.

Konuya ilişkin Deadline ’a bir açıklama yapan şirket, The Punisher’ın üçüncü sezonunun yayınlanmayacağını söylerken, Jessica Jones’un çekimleri tamamlanan üçüncü sezonunun ise hala havada olduğunu belirtti.

Netflix, her zaman olduğu gibi her iki serinin de neden iptal edildiğini açıklamadı; ancak bu ve diğer iptallerin altında, Netflix ile Disney arasında 5 yıldır devam eden içerik anlaşmasının sona ermesi yatıyor.

Marvel ile beş yıl boyunca çok verimli bir ortaklık kurduklarını söyleyen dijital yayın devi, hem stüdyoya hem de platformdaki Marvel içeriklerini başından beri takip eden izleyicilere teşekkür etti.

Yukarda da belirttiğim gibi, Disney kısa bir zaman sonra kendi video akış platformu Disney +’ı piyasaya sürecek ve Marvel’dan tutun da Pixar’a kadar elindeki tüm lisanslı içerikleri yalnızca kendi platformundan servis edecek.

Krysten Ritter (Jessica Jones) ve Jon Bernthal (Frank Castle) üzücü haberi Instagram hesaplarından duyurdular. Her iki oyuncu da Marvel karakterlerini canlandırdıkları için gurur duyduklarını ifade etti.

İptal kararına rağmen, hem Jessica Jones hem de The Punisher’ı izlemek için hala zamanınız var. Her iki dizi de bir süre daha platformdaki varlıklarını sürdürecekler. Yine de elinizi çabuk tutmanızda fayda var.



