Netflix, The Witcher'ın Animasyon Filminin Geleceğini Duyurdu

Çok sevilen kitap ve bilgisayar oyunu serisi olan The Witcher, geçtiğimiz yılın sonlarında Netflix üzerinde bir dizi olarak karşımıza çıktı. Netflix, dizinin ikinci sezonu için yeşil ışık yaktığı gibi The Witcher’ın animasyon filminin geleceği haberini de doğruladı.

Netflix, The Witcher filmi ile ilgili attığı tweet’te filmin adının The Witcher: Nightmare of the Wolf olduğunu belirtti ve filmin anime tarzında geleceğini açıkladı. Filmin hikayesi ile ilgili olarak ise Netflix, olayların geçtiği Continent isimli kıtanın yeni tehditlerle karşılaşacağı bilgisini verdi. The Witcher filmini müjdelediği tweet’inde Netflix şunları söyledi:

“Dedikodular doğru, yeni Witcher hikayesi üzerinde çalışılıyor! The Witcher: Nightmare of the Wolf isimli anime filmi, bizi yeni tehditlerle karşılaşan Continent’e geri götürecek. Bu ise Witcher ekibi ve Legend of Korra’nın arkasında bulunan stüdyo olan Studip Mir ile mümkün olacak."

