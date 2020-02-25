Netflix Top 10 Özelliği ile Ülkenizde En Çok İzlenen İçerikleri Görebileceksiniz

Netflix Top 10 adını verdiği yeni özelliği sayesinde, bölgenizde en çok izlenen yapımlarını kullanıcılarına göstermeye başladı. Her yapımın küçük resminin sağ üst köşesine yerleştirilen işaretle ortaya çıkan liste, kullanıma alındı.

Netflix uygulamasına bilgisayardan ya da telefondan girdiğinizde, bazı yapımların sağ üst köşelerine yeni bir detayın eklendiğini göreceğiniz açıklaması yapıldı. Daha önce Netflix'e özel olan ya da interaktif detaylar içeren yapımlar için sağ üst köşeye çeşitli detaylar ekleyen Netflix, bunların arasına Top 10 logosunu da eklemiş oldu.

Günlük olarak güncelleneceği dile getirilen top 10 listesi, böylece anlık olarak ülkenizdeki izleme trendlerinizi görmenizi sağlayacak. Top 10 listesinin ekranınızda görüntüleme yeri ise içerisindeki yapımların sizle alakalı olmasına görece değişecek. Yani listede o gün dikkatinizi çekecek yapımlar olmadığı düşünülürse, liste daha aşağı sıralarda size gösterilecek. Top 10 listesi içerisinde içeriklerin sıralanmasının yanı sıra uygulama içerisinde gezinirken de listede yer alan yapımların sağ köşesinde Top 10 ibaresini göreceksiniz.

Daha özel Top 10 öneleri görmek adına dizi ya da film sekmesine girmeniz gerektiği de hatırlatıldı. Böylece en çok izlenen diziler ya da en çok izlenen filmlere daha kolay ulaşabilmenizin önü açılmış oldu. Yeni özelliği test etmek için hemen aşağıda yer alan Netflix uygulamasını indirerek, listelere bakabilirsiniz.