Netflix, Türk Dizileri ile 2020'ye Damga Vuracak

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan Netflix'in 2020 yılında Türkiye'ye özel diziler çıkaracağı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Ocak 2020 programını açıklayan Netflix, 2020 yılında kaç Türk dizisi çıkaracağını duyurdu.

Netflix 2020'de 3 Türk Dizisi Çıkaracak

Atiye dizisinin 190 ülkede aynı anda 8 bölüm olara yayınlanacağını açıklandı. Netflix Türkiye ve CEE Bölgesi Uluslararası Yapımlar Direktörü Michael Azzolino, şirketin 2020 planları hakkında bir dizi açıklama yaptı.

2020 için Türkiye'de 3 yeni dizi planladıklarını söyleyen Azzolino, 8 bölümlük bir dizinin bütçesinin ortalama 20 milyon TL olduğunu açıkladı. Hakan Muhafız'ın 4. ve 5. sezonlarının olacağının müjdesini veren Michael Azzolino, Aşk 101 ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatının anlatıldığı belgeselin yakında Netflix'te olacağını söyledi.

"RTÜK’le uzun süren görüşmelerimiz oldu. Ancak bizden hiçbir dizi ya da filmle ilgili sansür talebinde bulunmadılar." diyen Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş, "RTÜK ile sadece çocukların ulaşabileceği içerikler üzerine konuştuk. Bu konuyu da ebeveyn kilidiyle çözdük." açıklamasında bulundu.

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