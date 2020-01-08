Netflix'e Yeni Türk Dizisi 50 Metrekare Geliyor! İşte Oyuncuları

Netflix'e yeni türk dizisi geliyor. BKM Film, Netflix için Türk dizisi çekecek. 50 Metrekare isimli dizinin başrol oyuncuları belli oldu. Gelin hep beraber 50 Metrekare dizisinin başrolünde hangi oyuncular olacak yakından bakalım.

50 Metrekare Dizisi Oyuncuları

Netflix'de yayınlanacak olan 50 Metrekare dizisinin başrolünde Aybüke Pusat ve Engin Öztürk olacak. 50 Metrekare dizisinin komedi türünde olacağı konuşulmakta. Dizinin konusu hakkında henüz herhangi bir açıklama gelmedi. 50 Metrekare dizisinin senaryosunu Burak Aksak'ın yazdığı ve dizinin yönetmenin ise Selçuk Aydemir olduğu duyuruldu.

Aybüke Pusat

50 Metrekare dizisinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat'ın yanı sıra Cengiz Bozkurt ve Özgür Emre Yıldırım'ın da yer alacağı konuşulmakta. 50 Metrekare dizisinin iki sezon olacağı söylenmekte. 50 Metrekare dizisinin ne zaman çıkacağı ile ilgili Netflix tarafından bir bilgi gelmedi.

50 Metrekare dizisi ile ilgili açıklama geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Netflix geçtiğimiz haftalarda Atiye dizisini yayına almıştı ve Atiye dizisi izlenme rekoru kırmıştı. 50 Metrekare dizisinin de izlenme rekoru kırmasına kesin gözüyle bakılmakta. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Netflix'i cihazınıza indirebilirsiniz.