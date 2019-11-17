Netflix, Türk Dizisi Atiye'nin Çıkış Tarihini Açıkladı

Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Netflix Türkiye, Atiye dizisinin ne zaman yayına alınacağını açıkladı.

Beren Saat'in Oynadığı Atiye Dizisi Seyirciler ile Buluşmaya Gün Sayıyor

Gizem ve dramanın bulunduğu dizide ünlü oyuncu Beren Saat oynamakta. Netflix Türkiye geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Atiye dizisinin bazı sahnelerinin Göbeklitepe ve Güneydoğu Anadolu’da çekildiği açıklanmıştı. Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan “Dünyanın Uyanışı” adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye’nin sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor.

Netflix Türkiye Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Atiye dizisinin 27 Aralık'ta sadece Netflix'de yer alacağını söyledi.

Netflix kullanıcıları Atiye dizisinin çıkmasını dört gözle beklemekte. Netflix'in tüm dünyaya servis edeceği yeni serisi, Göbeklitepe üzerine tarihi ve fantastik bir dizi olacak. Şanlıurfa’da yer alan ve dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’nin hikayesinin, fantastik dizi severlerin epey bir ilgisini çekmesi bekleniyor.

Hemen aşağıdan Netflix uygulamasını cihazınıza indirebilir ve dizi çıktığı anda ilk siz seyredebilirsiniz.