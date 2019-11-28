Netflix, Türk Dizisi Atiye'nin İlk Karelerini ve Fragmanını Paylaştı

Netflix, merakla beklenen ikinci Türk orijinal dizisi Atiye'nin ilk karelerini ve teaser fragmanını paylaştı. Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı, kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya’nın da yer aldığı heyecanla beklenen Atiye dizisinden ilk görüntüler ve teaser fragmanı geldi.

Atiye Dizisi Fragmanı Yayınlandı!

Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan “Dünyanın Uyanışı” adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye’nin sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor. Netflix kullanıcıları Atiye dizisinin çıkmasını dört gözle beklemekte. Netflix'in tüm dünyaya servis edeceği yeni serisi, Göbeklitepe üzerine tarihi ve fantastik bir dizi olacak.

Hemen aşağıdan Atiye dizisinin ilk fragmanını izleyebilirsiniz.

Atiye Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye 27 Aralık’ta tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te olacak. Yurt dışında The Gift ismi ile yayınlacanacak olan dizinin Netflix sayfasında buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilir, Netflix uygulamasını da hemen aşağıda yer alan bağlantıdan indirebilirsiniz.