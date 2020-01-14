Netflix Türk Orijinal Dizisi Rise of Empires: Ottoman Fragmanı Yayınlandı

Netflix Türk orijinal dizisi Rise of Empires: Ottoman’ın resmi fragmanı yayınlandı. İlk bölümü 24 Ocak 2020’de yayınlanacak Osmanlı tarihi dizisinin afişi de paylaşıldı.

Netflix’in ikinci Türk dizisi Rise of Empires: Ottoman, 24 Ocak’ta dünya ile aynı anda seyircilerle buluşacak. Başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez’in paylaştığı belgesel dizinin yayınlanan ilk fragmanı Türkçe altyazılı olarak yayınlandı ancak Türkçe anlatımının Halit Ergenç tarafından seslendirileceği duyuruldu. 6 bölümden oluşan dizi, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ve İstanbul’un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alıyor.

Prof.Dr. A.M. Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan dizinin yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment üstleniyor, yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor.