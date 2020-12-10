Netflix Türkiye 2020'nin Enleri Açıklandı

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Netflix, 2020'nin enlerini açıkladı. Netflix Türkiye 2020 enleri neler? İşte Netflix Türkiye 2020 enleri hakkında şirket tarafından gelen açıklama.

Netfix Türkiye 2020 Enleri Duyuruldu

Türkiye, bu yıl Netflix’te en çok drama ve komedi türündeki yapımları izledi. Fantastik ve romantik yapımlar da izleyici sayılarını ciddi oranda arttırdı. Eğlence servisi Netflix, Türkiye’deki 3 milyonu aşkın üyesinin 2020’de en çok hangi tür yapımları izlemekten keyif aldığını ve yıl içinde en çok hangi türlerin bir önceki yıla göre yükselişe geçtiğini açıkladı.

Netflix verilerine göre Türkiye’de yılın en çok izlenen türü, çok zengin bir içerik çeşitliliğe sahip olan dramalar. Dramaların ardından komedi ve stand-up yapımları geliyor. Böylesi zorlu bir yılda gülmeye veya kocaman kahkahalar atmaya da bolca ihtiyaç duyduk. 2020'de en çok izlediğimiz ikinci türün komedi ve stand-up yapımları olduğu açıklandı.

Komedi yapımlarının izlenme oranlarına göre, kahkahanın peşinden en çok gittiğimiz aylar nisan, mayıs ve haziran oldu. Başka bir deyişle bu üç ayda komedi ve stand-up yapımlarını diğer tüm aylardan daha çok izlendi.

Yılın en çok izlenen türleri arasında üçüncü sırada, adrenalin seviyemizi her istediğimiz an zirveye taşıyabilen aksiyon yapımları yer aldı. Dördüncü sırada ise ebeveyn kontrolleri sayesinde içeriklerin farklı yaş gruplarına göre filtrelenebildiği eğlenceli ve eğitici çocuk yapımları yer alırken, beşinci ve son sırada korku ve gerilim türü bulundu.

Mart - haziran arası dönemde en çok reality türündeki yapımlar izlendi. Hava karardığında, bu dönemde yılın ilk iki ayına göre izlenme oranlarını ciddi şekilde arttıran korku ve gerilim yapımlarını tercih edildi. Bu iki türü aksiyon türündeki heyecanlı yapımlar takip etti. Çocuk yapımları dördüncü sırada yer alırken, ilkbahardan yaz ortasına kadarki dönemde en çok izlediğimiz beşinci tür animeler oldu.

Sizler bu yıl en çok hangi tür yapımları izlendiniz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!