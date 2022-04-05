Netflix Türkiye Abonelik Ücretlerine Yüzde 40 Zam Geldi

Dünyanın en büyük akış platformlardan biri haline gelen Netflix, 3 farklı üyelik modeline zam yaptı. Geçtiğimiz ay dünya genelinde abonelik ücretlerine zam uygulayan platform, Türkiye fiyatlarında da güncelleme yaptı. 3 farklı üyelik modeli bulunan platformun abonelik ücretleri, Nisan ayı itibarıyla yüzde 40 zamlandı.

Netflix’ten Türkiye Üyelik Ücretlerine Zam

Netflix Türkiye, abonelik ücretlerine yapılan, platformdan gelen resmi bir açıklama ile duyuruldu. Yapılan resmi açıklamada; ‘Günümüzde keyifli vakit geçirmek için her zamankinden daha fazla seçenek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle üyelerimize sunduğumuz deneyimi daha da geliştirmek için aralıksız çalışıyoruz. Ancak geniş bir yelpazede en kaliteli içerikleri sunmaya ve Kulüp, Pera Palas’ta Gece Yarısı, Stranger Things gibi benzersiz yapımlara yatırım yapmaya devam edebilmek için Türkiye'deki ücretlerimizi güncellememiz gerekiyor. Her zaman olduğu gibi zengin içerik kütüphanemize eksiksiz erişim sağlayan üç üyelik seçeneği arasından bütçenize uygun bir plan seçebilirsiniz.’ ifadeleri kullanıldı.

Netflix Türkiye Yeni Üyelik Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Temel Plan 26,99 TL yerine 37,99 TL

Standart Plan 40,99 TL yerine 57,99 TL

Özel Plan 54,99 TL yerine 77,99 TL

Netflix Yurtdışı Fiyatları