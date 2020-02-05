Netflix, Türkiye'de Ücretsiz Denemeyi Kaldırdı! İşte Açıklama

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Netflix, aldığı karar ile Türkiye'de deneme sürümü paketi sunmayı durdurdu. Kullanıcılar 1 ay boyunca Netflix'i ücretsiz olarak deneyebilmekteydi. Artık bu deneme ne yazık ki mümkün değil.

Netflix, Türkiye'de Deneme Sürümü Paketini Kaldırdı!

Netflix Destek tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Şu anda ülkenizde ücretsiz deneme sunulmamaktadır. Yeni üyeliğinizi başlatmak için Netflix.com adresine gidin, size en uygun planı ve ödeme seçeneğini seçin, e-posta adresinizi girin, bir parola belirleyin ve izlemeye başlayın. Netflix üyeleri, dizi ve film kataloğunun tamamına anında erişebilir. Yayın planları, cihazlar ve daha fazlasına ilişkin bilgiler Netflix nedir? başlıklı sayfada bulunabilir. Netflix üyeliğinizi başlattıktan sonra üyeliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz."

Netflix'in neden deneme sürümünü Türkiye'den kaldırdığı bilinmezliğini korumakta. Şirketin neden böyle bir karar aldığı büyük merak konusu. Şu anda temel Netfix paketi 17.99 TL'den, standart Netflix paketi 29.99 TL'den ve son olarak özel Netflix paketi ise 41.99 TL'den satılmakta. Netflix ortaya çıkan bilgilere göre, Türkiye'de deneme sürümünü kötüye kullanma nedeniyle kaldırdı.

Sizler Netflix'in Türkiye'de deneme sürümünü kaldırması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Netflix deneme sürümünü neden kaldırdı? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!