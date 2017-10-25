Netflix Türkiye'den Barış Manço'lu Fragman

Netflix Türkiye, ikinci sezonuna çok kısa bir zaman kalan ‘Stranger Things’ dizisi fragmanında Barış Manço'nun en çok bilinen şarkılarından bir tanesi olan "Dönence"yi kullandı.

Çevrimiçi film ve dizi platformu Netflix Türkiye, tüm dünyada oldukça beğenilen dizinin tanıtımını Türkiye'de Barış Manço ile yaptı. Site, dizinin bu fragmanını resmi Twitter hesabından da paylaştı.

Stranger Things dizisi, 80'lerin diğer bilimkurgu ve korku klasiklerine saygı duruşunda bulunuyor. İlk sezonunda ufak bir kasabada yaşayan korkunç ve esrarengiz bir hikayeyi konu alan dizi, yeni sezonunda aynı temayı dallandırıp budaklandırıyor.

Ancak Netflix Türkiye, dizinin orijinal temasını fragmanda kullanmayarak, onun yerine hepimizin çok özlediği Barış Manço'nun "Dönence" parçasını kullandı. Bu seçim dizinin gizemli temasına da son derece yakıştı ve büyük ilgi çekti.

Bu tema, Türkiye'de tüm dizi severlerin büyük takdirini topladı.

Stranger Things dizisinin ikinci sezonuna ait tüm bölümler 27 Ekim tarihinde Netflix Türkiye'de tek seferde yayınlanacak.