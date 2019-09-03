Netflix Türkiye'den çekilecek mi? Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Netflix başta olmak üzere internetten yayın yapan şirketleri denetlemeye başlayacak.

Geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının 1 Eylül'e kadar RTÜK’ten yayın lisansı alması gerekmekteydi.

İnternet Hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Netflix'in yayın lisansı almadığını ve RTÜK'e lisans için başvuran 253 şirket arasında Netflix Türkiye'nin olmadığını söyledi.

Bu sabah itibarı ile RTÜK'e yeni Yönetmelik kapsamında İnternet lisansı için başvuran 253 şirket arasında Netflix Türkiye (@netflixturkiye) yok. Netflix kuvvetle muhtemel bugün Türkiye pazarından çıkacağını açıklayacak. — Yaman Akdeniz (@cyberrights) September 3, 2019

Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Netflix'in ilerleyen saatlerde resmi bir açıklama yapacağı bilgisi bulunmakta. Kullanıcılar Twitter üzerinden sürekli Netflix hakkkında tweet atmakta.

Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddiası şu anda Twitter'da gündem olmuş durumda. Netflix Türkiye'den resmi açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

İzleyicinin istediği içeriği istediği zaman izleyebildiği Netflix, Puhu TV, BluTV gibi platformların yeni yönetmeliğe uygun olarak yayın yapması beklenmekte. Şimdilik yayıncı şirket konu hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Yönetmeliğin 4. maddesinde "programların içeriği ve seçimi ile radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde bir yayın akış çizelgesi, isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ise bir katalog içinde sunulmasına ilişkin düzenleme ve kontrol yetkisine sahip olmak" yazmakta.

Bu da internet üzerinden yayın yapanların sansür kurallarına uyması gerektiği anlamına gelmekte. Netflix'in nasıl bir yol izleyeceği şu an için bilinmiyor.

Konunun ilerleyen saatlerde resmi açıklamanın gelmesinin ardından netleşmesi bekleniyor. Netflix Türkiye hakkında tüm gelişmeleri sizlere aktaracağız. Takipte kalın!