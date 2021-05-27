Netflix Türkiye'de Film Stüdyosu Kurmayı Planlıyor!

Son paylaşılan bilgilere göre Netflix Türkiye'de film stüdyosu kurmayı amaçlıyor. Peki, stüdyolar nerede kurulacak ve ne zaman duyurulacak? Konu hakkında merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Netflix Türkiye'de Film Stüdyoları mı Açıyor?

Bloomberght tarafından aktarılan bilgilere göre Netflix Türkiye İletişim Direktörü Artanç Savaş, Netflix'in Türkiye'de bir film stüdyosu kurmak gibi planı olduğunu açıkladı. Savaş, şirketin Türkiye'deki planları hakkında yaptığı açıklamada daha fazla ayrıntıya yer vermedi. Stüdyoların yeri ve sayısının ise gelecek aylarda açıklığa kavuşması bekleniyor.

Netflix Haziran 2021'de Gelecek Dizi ve Filmler Neler?

Haziran 2021'de Netflix'e hangi dizi ve filmler gelecek? Netflix Türkiye, geçtiğimiz günlerde sadece birkaç gün kalan haziran ayında dijital yayın platformuna hangi içeriklerin ekleneceğini YouTube hesabı üzerinden yayımlamış olduğu bir video ile duyurdu.

Bu içeriklerin bir kısmını aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.

1. Feel Good: 2. Sezon

Netflix'teki yayın hayatına 2020'de başlayan Feel Good'un ikinci sezonu 4 Haziran'da seyirci kitlesi ile buluşuyor. Mae Martin ile Joe Hampson tarafından yaratılan dizinin ilk sezonu 6 bölümle izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

2. Sweeth Tooth

Çizgi romandan uyarlanan dizi, 4 Haziran'da Netflix'e geliyor. Dizi, kıyamet sonrasını konu alıyor.

3. Gezegenimizin Kritik Eşikleri

Gezegenimizin Kritik Eşikleri isimli belgesel, 4 Haziran tarihinde popüler dijital yayın platformunun büyük içerik kütüphanesine eklenecek.

4. Trajik Orman

Dram türündeki Trajik Orman, 9 Haziran tarihinde Netflix üzerinden yayımlanacak. 1 saat 36 dakika uzunluğundaki yapımın başrol oyuncu kadrosunda Indira Andrewin, Gilberto Barraza ve Gabino Rodríguez yer alıyor.

5. Lupin: 2. Kısım

Yayımlanmasının üzerinden oldukça kısa bir süre geçmesine rağmen bir anda dünya çapında popülerlik yakalayan Lupin'in ikinci kısmı, 11 Haziran 2021'de Netflix'in içerik kütüphanesine eklenmiş olacak.

6. Atiye: 3. Sezon

Netflix'in Türkiye'deki orijinal içeriklerinden biri olan Atiye'nin yeni sezonu, 17 Haziran'da seyircilerle buluşturulacak.

7. This is Pop

This is Pop, 22 Haziran 2021'de Netflix kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

8. America: The Motion Picture

Komedi türünde bir animasyon filmi olan America: The Motion Picture, haziran ayının sonunda yani 30 Haziran 2021 tarihinde yayımlanacak.

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