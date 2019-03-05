Netflix Türkiye Fiyatları Zamlandı! İşte Yeni Fiyatlar

Çevrimiçi film ve dizi izleme platformu Netflix, kötü haberle geldi. Netflix Türkiye fiyatları zamlandı. İşte Netflix'in Türkiye için belirlediği yeni fiyatlar…

Bir süre önce Türkiye operasyonlarını başlatan Netflix, ülkemize özel hazırladığı içeriklerle gittikçe popülerleşmeye başlamıştı. Diğer ülkelerdeki fiyatlandırmalara bakıldığında Türkiye’de oldukça ucuz bir fiyatla kullanıcıları ile buluşan Netflix, geçtiğimiz günlerde dünya çapında zam kararı almıştı. Birçok ülkede fiyatlarını yükselteceğini açıklayan Netflix’in bu kararı, bugün Türkiye’ye yansıdı.

Netflix Türkiye, bugüne kadar Temel kategoride 15,99 TL, iki kişilik Standart kategoride 27,99 TL, dört kişilik Özel pakette ise 39,99 TL fiyat etiketi kullanılıyordu. Temel kategoride tek ekran ve standart kalite sunan platform, Standart kategorisinde iki ekran ve HD izleme seçeneği sunuyordu. Özel pakette ise 4 ekran ve 4K seçeneği bulunuyordu.

Netflix Türkiye yeni fiyatları

Global zamdan nasibini alan Netflix Türkiye’nin yeni fiyatlandırması ise 4 lira ila 10 lira arasında zamlandı. Temel kategori 15.99 liradan 19.99 liraya, Standart kategori 27.99 liradan 33.99 liraya, Özel kategori ise 39.99 liradan 49,99 liraya yükseldi.

Yeni fiyatlandırmaya rağmen Temel kategorisinin 17,99 TL, Standart’ın 32,99 TL, Özel kategorisinin ise 47,99 TL‘lik bir versiyonu da bulunuyor. Netflix Türkiye’nin zammı tam olarak netleştiremediği konuşulanlar arasında yerini alırken, kullanıcıların yeni fiyatlara tepkisi ise merakla bekleniyor.