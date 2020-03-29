Netflix Türkiye, Hesap Açıklamasını Değiştirdi! #Nekşfliş  

Netflix Türkiye, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün paylaşımı sonrasında hesap açıklamasını değiştirdi.

"Netflix ya da Nekşfliş"

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, evinde yemek yaparken bir video çekti. Videoda Murat Övüç, Netflix'e Nekşfliş dedi ve bu video sosyal medyanın gündemine oturdu. Video binlerce kullanıcı tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

Netflix Türkiye'de Twitter ve Instagram hesaplarının açıklama kısmını "Netflix ya da Nekşfliş" olarak değiştirdi.

Hemen aşağıdan Murat Övüç'ün çektiği videoyu izleyebilirsiniz.

#neksflis mi ?#NetflixTurkiye mi ? 😂😂😂

Murat ÖVÜÇ şu zor günler de bizi güldürdün ya , güzel adamsın vesselam.. pic.twitter.com/YEcXwqrYGg — Muhammet Tunç (@Turkceci_58) March 28, 2020

Sizler Netflix'in yaptığı değişiklik hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi aktarabilir ve hemen aşağıda yer alan bağlantıdan da Netflix'i cihazınıza indirebilirsiniz.