Netflix Türkiye Kullanıcı Sayısı Açıklandı

Netflix Türkiye kullanıcı sayısı hakkında şirket resmi açıklama yaptı. Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından bir tanesi olan Netflix, ülkemizde kaç milyon aboneye sahip olduğu bilgisini paylaştı.

Netflix Türkiye Kullanıcı Sayısı Kaç?

Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, İstanbul'da düzenlenen Dijital Dünya Çalıştayı'nda konuşma gerçekleştirdi ve Netflix'in kaç milyon aboneye sahip olduğunu duyurdu. Netflix Kamu Politikaları Direktörü Mavili, Netflix'in Türkiye'de 3.5 milyon kullanıcısı olduğunu açıkladı.

Mavili yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Yurt dışında Netflix üzerinden Türkçe şovlar dinleyen bir kısım aile çocuklarını Türkçe kursuna göndermeye başladı. Tam da Sayın Cumhurbaşkanımızın dilimizin kullanılmasıyla ilgili seferberliğinin başladığı dönemde bu data da çok anlamlı. Türkiye’nin tanıtılması için kuvvetli bir fırsat var. Üreteceğimiz Türkçe içerikli dizilerimizde de fırsat var. Bununla alakalı 8 ülkede 8 bin Netflix üyesi üzerinden yaptırdığımız bir araştırmada Türkçe içerik izleyenlerin Türkiye’ye karşı nasıl hissettiklerini merak ettik. Türkiye’ye merak ve ilgilerinin 2 kat arttığını gördük. Türk ürünlerini almak istemelerinin, Türkçe öğrenme istemelerinin arttığını gördük."

Netflix'e Zam Gelmişti

Netflix bu sabah abonelerine gönderdiği e-posta ile zam kararını duyurmuştu. Abonelik ücretleri şu şekilde değişmişti:

Eskiden 17.99 TL'den satılan temel paket şu anda 26.99 TL oldu ve %50 oranında zam geldi.

Eskiden 29.99 TL olan standart paket şu anda 40.99 TL'den satılıyor. Toplam %36.7 oranında zam yapışmış oldu.

Eskiden 41.99 TL'ye satın alınabilen özel paket şimdi 54.99 TL olurken %31 oranında zam gerçekleştirildi.

Zam ile ilgili Netflix tarafından yapılan açıklamada "Türkiye’deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz. 4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek" cümlelerine yer verilmişti