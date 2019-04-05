Netflix Türkiye, Mobil Odaklı Abonelik Planını Test Etmeye Başladı

Geçtiğimiz haftalarda yaptığımız haberde, online dizi ve film izleme platformu Netflix’in mobil odaklı yeni bir abonelik planı üzerinde çalıştığını sizlere aktarmıştık. Netflix Türkiye, aylık 7,99 TL olan yeni üyelik modelini bugün itibarıyla bazı kullanıcılarda test etmeye başladı.

Netflix’in alametifarikalarından biri, her yerden erişilebilir olması. Kullanıcılar, dijital yayın devinin içeriklerine akıllı televizyon, bilgisayar, tablet ve telefon gibi birçok platformdan ulaşabiliyor.

Bununla birlikte, bazı insanlar Netflix’i yalnızca mobil cihazlarından kullanmayı tercih ediyor. Dolayısıyla diğer herkesle aynı abonelik ücretini vermeleri pek de adil olmuyor. Ta ki bugüne kadar.

Netflix Türkiye, yalnızca mobil kullanımı kapsayan 7.99 TL ücretli abonelik planını bazı kullanıcılarda test etmeye başladı. Elbette bu planı tercih eden kişiler, yalnızca akıllı telefonlarından veya tabletlerinden Netflix’i kullanabilecek.

Öte yandan yeni üyelik tipinin hayata geçip geçmeyeceği henüz belli değil. Zira şirket platformdaki kullanıcıların görüşlerini almak için zaman zaman yeni şeyler deneyebiliyor; ancak şirketin mobil odaklı yeni ödeme planının birçok kullanıcıyı mutlu edeceğini söylemek sanırım yanlış olmaz.

Konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Netflix’in yeni üyelik modelini tercih eder misiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın!