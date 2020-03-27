Netflix, Türkiye'nin İnternet Trafiğini Rahatlatacak!

Türkiye'de artan internet trafiği nedeniyle altyapıda ara ara sıkıntılar yaşanıyor. Okul tatilinin uzatılması ve vatandaşların evden dışarıya gerek olmadıkça çıkmaması nedeniyle internet kullanımı ciddi derecede arttı.

Netflix'ten Türkiye’nin İnternet Altyapısını Rahatlatacak Adım

Sputnik'in aktardığı habere göre Netflix, Türkiye'de de yükü artan internet altyapısını rahatlatmak amacıyla telekomünikasyon ağları üzerindeki Netflix trafiğini yüzde 25 azaltacak.

Netflix geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ağ yükü üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için Avrupa'da standart çözünürlük ile yayın yapacağını açıklamıştı.

Netflix İçerik İletiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ken Florance, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

Trafikteki bu azalmaya rağmen üyelerimiz tercih ettikleri plan kapsamında yer alan Ultra Yüksek Çözünürlük (UHD), Yüksek Çözünürlük (HD) veya Standart Çözünürlük (SD) seçeneklerinden faydalanmaya devam edebilecek. Türkiye'de önümüzdeki 30 gün boyunca uygulanacak bu yöntemin telekomünikasyon ağları üzerinde önemli bir rahatlama sağlayacağına inanıyorum.

Türkiye'de 30 gün boyunca uygulanacak olan yöntemin ne olduğu bilinmezliğini korumakta. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Netflix'i cihazınıza indirebilirsiniz.