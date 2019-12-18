Netflix Türkiye: Sansür Yok, Üyelik Ücretleri Değişmeyecek!

Ünlü oyuncu Beren Saat’in oynadığı Netflix dizisi Atiye’nin galası dün akşam gerçekleştirildi. Dizinin galası için Türkiye’ye gelen Michael Azzolino, şirketin Türkiye’yle ilgili strateji ve planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netflix'e Yeni Türk Dizileri Geliyor

Senaryosunu Jason George ve Nuran Evren Şit’in birlikte kaleme aldığı, başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı fantastik ve aksiyon türünde Netflix’in ikinci Türk orijinal dizisi olacak Atiye, dün akşam saatlerinde gerçekleşen galayla sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Gala için Türkiye’de bulunan Netlix Türkiye ve CEE Bölgesi Uluslararası Yapımlar Direktörü Azzolino, Türkiye’de 1.5 milyon kullanıcıyı aştıklarını, bu sayının daha da artaracağını ifade etti.2020 yılı için Türkiye’de üç yeni dizi planladıklarını anlatan Azzolino, Hakan Muhafız’ın 4. ve 5. sezonunun geleceğinin, Aşk 101 ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatının anlatılacağı belgeselin de yakında izleyicilerle buluşacağının müjdesini verdi.

Netflix Ücretleri Değişmeyecek! Sansür Yok!

Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş da toplu taşımalarda en çok Netflix izleyen ülkenin Türkiye olduğunu söyleyerek sosyal medyada çok konuşulan Netflix sansürüne ilişkin, “190 Netflix ülkesi ne izliyorsa Türkiye’de de o izleniyor. Son 1 yılda RTÜK’ü sık sık Ankara’da ziyaret ettik, uzun süren görüşmelerimiz oldu. Ancak bizden hiçbir dizi ya da filmle ilgili sansür talebinde bulunmadılar. Çocukların ulaşabileceği içerikler üzerine konuştuk. Bu konuyu da ebeveyn kilidiyle çözdük. Bu uygulamayı Türkiye dışında talep eden çok az ülke var” açıklamasında bulundu. Ayrıca 2020 yılı için Netflix üyelik ücretlerinde zam yapmayacaklarının sözünü verdi.