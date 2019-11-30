Netflix, Türkiye Yapımları İçin Kararını Verdi

Küresel çapta en büyük dizi ve film üreticilerinden bir tanesi olan Netflix, Türkiye yapımları ile ilgili önemli bir karar aldı. Şirketin Türkiye İçerik Direktörü Pelin Diştaş, önemli açıklamalarda bulundu. İşte haberimizin detayları.

Netflix Türkiye için önemli bir yapım olan Hakan: Muhafız dizisi, iyi bir başarı yakalamıştı. Bunun üzerine Netflix ikinci bir yapım olan Atiye için kolları sıvadı. Birçok yerli dizi ve filmi kullanmaya başlayan Netflix, orijinal yapımlar sayesinde ilgiyi kendisine çekmeye çalıştı ve başarılı oldu.

Netflix, Türkiye yapımlarını arttırmak istiyor

Dünya çapında ses getiren film ve dizilere yer veren Netflix böylece ilgi odağı olmayı sürdürdü. Türkiye yapımlarında ise şirket daha çok dikkat çekmek istiyor.

Türk dizilerinin ağırlıklı olarak Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Latin Amerika gibi ülkelerde dikkat çektiğini ifade eden Diştaş, bunun kendileri için önemli olduğunu söyledi. Ayrıca Atiye dizisinin Göbeklitepe'de geçeceğini hatırlatan Diştaş, bu proje ile birlikte Göbeklitepe'nin yerel ve uluslararası ilginin odağı olmasını beklediğini söyledi.

ABD şu anda dünyanın en çok dizi ihraç eden ülkeleri içerisinde yer alıyor. Türkiye ise bu konuda ikinci sırada. 2018 senesi içinde dizi ihracatından 350 milyon dolar gelir elde edilmişti. Bu rakam muhtemelen 2023 yılının sonlarına doğru 1 milyar dolar olacak. Peki sizce Netflix, Türkiye yapımlarının arttırılmasıyla daha çok ilgi çekebilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.