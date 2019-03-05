Netflix Türkiye Zam Açıklaması Yaptı!

Bugün sabah saatlerinde Netflix Türkiye zam haberleri yayınlanmaya başlamış ve Netflix’in üyelik ücretlerini yükselttiği dile getirilmişti. Birçok kullanıcıyı üzen zam kararının gerçeği yansıtmadığına dair resmi açıklama yapıldı.

Yakın zaman önce Türkiye’de hizmet vermeye başlayan Netflix, gün be gün daha popüler hale geliyordu. Sunduğu içerikler ve Türkiye’ye özel hazırladığı yapımlar ile ilgi çekmeye devam eden platform, diğer ülkeler ile kıyaslandığında oldukça ucuz bir fiyat politikası güdüyordu. İzlenen fiyat politikasına rağmen birkaç ay önce Netflix’in Amerika Birleşik Devletleri’nde zam yapacağını açıklaması ile diğer bölgelerde de fiyat artışı olabileceği konuşulmaya başlanmıştı.

Sabah saatlerinde Netflix Türkiye’nin resmi internet sitesinde görülen yeni fiyat tarifesi ise zam olarak adlandırılmıştı. Ekran görüntüsünde tarifelere 4 ila 10 lira arasında zam yapıldığını fark edilirken, birçok kullanıcı konu hakkındaki memnuniyetsizliklerini dile getirmişti.

Netflix Türkiye zam yaptı mı?

Netflix Türkiye Fiyatları Zamlandı! İşte Yeni Fiyatlar başlıklı haberimizde size aktardığımız şekilde bir fiyatlandırmanın olmayacağı ise Netflix Türkiye tarafından yapılan resmi açıklama ile gün yüzüne çıktı.

Yapılan açıklamada, “Üyelerimizin Netflix'e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğrulundan emin olmak” ifadeleri kullanıldı.

Kısaca Netflix Türkiye, bazı kullanıcılara daha düşük ya da daha yüksek olmak üzere kimi test fiyatları gösterdiğini aktardı. Test edilen fiyatların kullanıcıların ilgisi çekmesi durumunda bu fiyatların uygulandığı ya da tam tersi şekilde hiç uygulanmadığı bildirildi.