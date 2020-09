Game of Thrones'un Yapımcılarından Üç Cisim Problemi Dizisi Geliyor!

Popüler dijital yayın platformu Netflix içerik kütüphanesine yeni diziler eklemeye devam ediyor. Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre Çinli yazar Liu Cixin'in popüler bilim kurgu üçlemesi Üç Cisim Problemi (The Three Body Problem), diziye uyarlanacak. Üç Cisim Problemi dizisi ile ilgili detaylar haberimizde.

David Benioff ve Daniel Brett Weiss, geçen yıl yalnızca Netflix'te yeni diziler ve filmler yapmak için uzun vadeli bir anlaşma imzaladı ve HBO ile on yılı aşkın ortaklıklarını geride bıraktı. Yazar ve yapımcı Alexander Woo ile iş birliği yaparak The Three-Body Problem, The Dark Forest ve Death's End olmak üzere üç kitabı da kapsayacak şekilde dizi oluşturmak için kollarını sıvadılar.

Çinli yazar Liu Cixin'inn Üç Cisim Problemi üçlemesinin ilk kitabı 2008'de yayımlandığı günden bugüne kadar dünya çapında en az 8 milyon adet satmayı başardı ve 20'den fazla dile çevrildi. 2015 yılında Hugo En İyi Roman Ödülünün sahibi oldu. Cixin, Çin'in prestijli roman ödülü olarak nitelendirilen Galaksi Ödülünü tam dokuz kez kazanmayı başardı.

Netflix'in romanın telif hakları için ödediği miktar henüz açıklanmadı. 2018 yılında Amazon Studios'un 2018 yılında 1 milyar dolar ödemeyi düşündüğü ortaya çıkmıştı ancak Amazon Studios'un bu teklifi reddedilmişti. Görünüşe göre Netflix, dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan roman üçlemesini diziye uyarlamak için çok büyük bir miktarda ödeme yaptı. Ayrıca diziye yüksek bütçe ayrıldığı da belirtiliyor. Bilim kurgu üçlemesinin ve Game of Thrones yapımcılarının başarısı ve diziye ayrıyan yüksek bütçe göz önüne alındığında çok başarılı bir dizinin geleceğini söyleyebiliriz.

Liu Cixin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Üç Cisim Problemi'ni televizyon izleyicileri için uyarlamak üzere bir araya gelen yaratıcı ekibe büyük saygı duyuyorum ve onlara inanıyorum. Zamanın ve ulusal, kültürel ve ırksal sınırların ötesine geçen, bizleri insanlığın kaderini bir bütün olarak düşünmeye sevk eden bir öykü anlatmak istedim. Bir yazar olarak bu benzersiz bilim-kurgu konseptinin dünya geneline ulaşıp küresel bir hayran kitlesi kazanmasına tanıklık edecek olmak benim için büyük bir onur. Hem yeni hem de mevcut hayranların öyküyü Netflix'te keşfe çıkacak olmasından heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Üç Cisim Problemi dizisinin yayın tarihi ve oyuncu kadrosu ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak ilerleyen zamanlarda dizi ile ilgili yeni detaylar paylaşılacaktır. Game of Thrones'un yapımcılarının üzerinde çalıştığı bilim kurgu dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

