Netflix Ücretsiz Film Yayımladı! Hemen İzleyin

Netflix ücretsiz film paylaştı. Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, filmseverleri sevindiren bir karar aldı. Şirket tarafından alınan karar sonucunda video paylaşım platformu YouTube üzerinden ücretsiz bir film yayımlandı. Peki, ücretsiz olarak yayımlanan film nedir?

Netflix Ücretsiz Film Nasıl İzlenir?

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan dijital yayın hizmeti Netflix, The Trial of the Chicago 7 (Şikago Yedilisi'nin Yargılanması) isimli filmi kısa süreliğine ücretsiz olarak yayımladı. 7,8 IMDb puanına sahip olan The Trial of the Chicago 7, YouTube'da kısa sürede yoğun ilgi ile karşılaştı. Sadece birkaç saat içerisinde 18 binden fazla izlenen film, 1700'ü aşkın beğeni aldı.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Aaron Sorkin'in üstlendiği Şikago Yedilisi'nin Yargılanması, gerçek olaylara dayanıyor. Geçtiğimiz yıl vizyona giren yapım, dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından çok beğenilmişti. Dram, tarih ve gerilim ögelerine sahip olan Şikago Yedilisi'nin Yargılanması filminin konusu şu şekilde:

"1968 Demokratik Ulusal Kongresi'nde barışçıl bir protesto olması amaçlanan gösteriler, polisle ve Ulusal Muhafızlarla şiddetli bir çatışmaya dönüştü. Protestoyu düzenleyen, aralarında Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden ve Bobby Seale'nin de bulunduğu 7 kişi, ayaklanmaya teşvik için komplo kurmakla suçlandı. Ardından gerçekleşen duruşma, en kötü şöhretli yargılamalardan biri olarak tarihe geçti."

Popüler dijital yayın platformu tarafından YouTube üzerinden ücretsiz olarak sunulan filmin oyuncu kadrosunda Eddie Redmayne, Alex Sharp, Sacha Baaron Cohen, Jeremy Strong, John Carroll Lynch, Mark Rylance gibi isimler yer alıyor. 2 saat 9 dakika uzunluğundaki filmi ücretsiz olarak izleyebilmek için elinizi çabuk tutmanızda fayda var zira kısıtlı süreniz bulunuyor. Netflix tarafından sunulan kampanya 21 Şubat tarihinde sona erecek.

Şikago Yedilisi'nin Yargılanması isimli yapımı henüz izlemediyseniz aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Çok sayıda izleyici tarafından çok beğenilen yapımda Türkçe alt yazı desteği yer almıyor. YouTube üzerinden yayımlanan yapımda ayrıca yaş kısıtlaması bulunuyor. Yani filmi izleyebilmek için yetişkin olmanız gerekiyor.

