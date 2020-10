Dünya genelinde en popüler dijital yayın platformlarından bir tanesi olan Netflix'in üst düzey bir şirket yöneticisi tarafından yapılan açıklamaya göre Hindistan'da abone olmayan insanlara hafta sonu boyunca Netflix ücretsiz olacak. Geçtiğimiz hafta ücretsiz deneme sürümünü kaldıran Netflix yeni bir pazarlama stratejisini test edecek.

Netflix Ücretsiz Nasıl İzlenir?

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan popüler dijital yayın platformu Netflix'te yer alan 30 günlük ücretsiz deneme sürümü Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere birçok ülkede kaldırılmıştı. Abone sayısını artırmaya çalışan Dijital yayın platformu, deneme sürümünün ardından yeni bir kampanyayı test etmeye hazırlanıyor. Şirketin sunacağı yeni kampanya ile Netflix ücretsiz olacak. Netflix, söz konusu kampanya ile beraber platforma abone olmayanların ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Netflix COO'su Greg Peters, farklı pazarlarda hafta sonu boyunca dijital yayın platformuna abone olmayan insanlara ücretsiz Netflix fırsatı sunmayı planladıklarını belirtti. Şirket, Hindistan'da bir hafta sonu abone olmayanlara ücretsiz olarak Netflix deneyimi sunacak. Şirket, söz konusu pazarlama stratejisi ile abone sayısını artırmayı hedefliyor.

Variety'deki habere göre iki günlük ücretsiz Netflix deneyimi "StreamFest" olarak adlandırılıyor. İddiaya göre StreamFest olarak adlandırılan kampanya, ilk olarak 4 Aralık tarihinde Hindistan'da kullanıma sunulacak. Söz konusu kampanyanın diğer ülkelerde de kullanıma sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Şirket, geçtiğimiz aylarda abone sayısını artırmak amacı ile farklı bir pazarlama stratejisi sunmuştu. Şirket tarafından alınan karar neticesinde popüler dijital yayın platformunda geçtiğimiz aylarda Stranger Things, Murder Mystery, Elite, The Boss Baby: Back in Business, Bird Box, When They See Us, Love Is Blind, The Two Popes, Our Planet, ve Grace and Frankie isimli içerikler ücretsiz olmuştu. Netflix ücretsiz izle sayfası üzerinden söz konusu içerikleri ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

Netflix'te Yayımlanacak Türk Dizi ve Filmler

Netflix Türkiye, dün yaptığı açıklama ile beraber çok yakında yayımlanacak Türk dizi ve filmleri duyurmuştu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Fatma, 50m2, Mücadele Çıkmazı, 9 Kere Leyla, Azizler, Bir Denizaltı Hikayesi, Uysallar, Pera Palas'ta Gece Yarısı, Kuş Uçuşu, Kod Adı: Kulüp, Erşan Kuneri, Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? ve 96 Yazı Beni Çok Sev film ve diziler çok yakında popüler dijital yayın platformunda yayımlanacak.