Netflix, "Ultra" Adında Yeni Bir Ödeme Planı Üzerinde Çalışıyor

Dijital çağın yeni Hollywood’u olarak gösterilen Netflix, “Ultra” olarak adlandıran yeni bir üyelik seçeneği üzerinde çalışıyor.

21 yıl önce posta yoluyla DVD satan bir şirketten, bugün dünyanın en büyük çevrimiçi yayın platformuna dönüşen Netflix, sinema endüstrisinin dijital dönüşümüne rehberlik eden en önemli platformlardan bir tanesi.

ABD merkezli şirket, kullanıcı deneyimini “başka bir seviyeye” çıkarmak için yeni bir hizmet seçeneği üzerinde çalışıyor: Ultra.

İtalyan blog sitesi Tutto Android ’e göre, bu yeni hizmet, dört farklı cihazın Ultra HD video ve ses akışını aynı anda almalarına imkan veriyor. Netflix, şu anda üç abonelik planına sahip: Temel, Standart ve Premium. Temel üyelik, kullanıcıların Netflix’i yalnızca bir ekranda izlemelerini sağlıyor; Standart üyelikte bu iki ekrana çıkıyor. Özel’de ise kullanıcılar dört ekranda birden diledikleri filmi izleyebiliyorlar. TV, dizüstü bilgisayar, tablet veya akıllı telefon.. Bu tamamen size kalmış.

Netflix sözcüsü Smita Saran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Netflix’te sürekli olarak bir şeyleri test ediyoruz. Kullanıcıların Netflix’te geçirdikleri zamanın kalitesini artırmak ve verdikleri değere layık olabilmek için farklı fiyat noktalarını ve yeni özellikler üzerinde çalışıyoruz”

Söz konusu özelliğin henüz test aşamasında olduğunu vurgulayan Saran, tüm Netflix abonelerinin bu abonelik planını henüz göremeyeceklerini söyledi.

Öte yandan üzerinde çalışılan yeni üyelik seçeneğinin, Premium abonelik planının bazı yönlerini etkileyebileceği konuşuluyor. Bazı raporlar, Premium kullanıcılarının aynı anda kullanabildikleri ekran sayısının dörtten ikiye indirilebileceğini belirtirken, Standart plandaki iki ekran sayısının da bire düşürülebileceğini söylüyor.