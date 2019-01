Netflix, Ünlü Seri Katil Ted Bundy’i Öven Kullanıcıları Uyardı

ABD tarihinin en ünlü seri katili Ted Bundy, idam edildikten tam 30 yıl sonra gündemi yeniden meşgul ediyor. Denk gelenler olmuştur. Şu sıralar Netflix’i açtığınızda karşınıza ilk olarak Bundy hakkında hazırlanan belgesel çıkıyor. Kısa zamanda milyonlarca kişi tarafından izlenen belgeselle ilgili sosyal medyada onlarca yorum yapıldı. Bundy’i över nitelikteki yorumların artması üzerine harekete geçen Netflix, kullanıcıları uyarma ihtiyacı hissetti.

Netflix, geçtiğimiz perşembe günü dört bölümden oluşan ‘Bir Katilin İfadeleri: Ted Bundy’ adındaki yeni belgeselini izleyicilere sundu. Joe Berlinger imzasını taşıyan belgesel, günümüzde yapılan röportajlar, arşivden alınan görüntüler ve idam koğuşunda yapılan ses kayıtları ile ünlü seri katilin sarsıcı portresini gözler önüne seriyor.

Belgesel yayınlandıktan sadece iki gün sonra ise, yönetmen koltuğunda yine Berlinger’in oturduğu Zac Efron’lu 'Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile' filmi, 2019 Sundance Film Festivali’nde gösterildi.

Berlinger'in Ted Bundy’i konu alan iki projesi, 30 yıl önce idam edilen ünlü seri katili sosyal medyanın gündemine taşıdı; ancak işler bir noktadan sonra çığrından çıkmaya başladı. Zira birçok kullanıcı, Bundy’i çekici bulduğunu söyleyerek, hakkında güzellemeler yapmaya başladı.

Bundy hakkında konuşulacak çok şey var; ancak konuya yabancı olanlar için kısaca özetleyelim. Bundy, 1970’lerde 30’dan fazla insanın ölümünden sorumlu olan korkunç, acımasız, narsist ve ölülere yönelik cinsel arzu ve istek duyan bir psikopattı. Fakat tüm bunlar, onun birçok kişi tarafından çekici bulunmasına engel olmadı.

Belgeseli izleyen birçok Twitter kullanıcısı, yaptıkları paylaşımlarla Bundy’nin görünüşünü ve karizmasını övdü. Oldukça sorunlu olan bu sosyal eğilime daha fazla kayıtsız kalamayan Netflix, herkese neyin ne olduğunu hatırlatmak amacıyla resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

I've seen a lot of talk about Ted Bundy’s alleged hotness and would like to gently remind everyone that there are literally THOUSANDS of hot men on the service — almost all of whom are not convicted serial murderers