Netflix, Üye Olmadan İzleme Keyfi Yaşatacak, İşte İlk Film

Türkiye’de 1.5 milyonu aşkın abonesi olan Netflix, geçtiğimiz haftalarda ücretsiz deneme sürümünü kaldırmıştı. Netflix’in bazılarınca eleştirilen bu hamlesinin ardından farklı kampanyalar gelip gelmeyeceği merak konusuydu. Netflix Türkiye, Twitter hesabından daha önce görülmedik bir paylaşımda bulundu.

Dünya genelinde en çok takip edilen online dizi ve film izleme platformu Netflix, Birleşik Krallık ve Meksika’dan sonra Türkiye’de de geçtiğimiz günlerde ücretsiz deneme sürümünü kaldırmış ve Twitter üzerinden "Şu anda ülkenizde ücretsiz deneme sunulmamaktadır. Yeni üyeliğinizi başlatmak için Netflix.com adresine gidin, size en uygun planı ve ödeme seçeneğini seçin, e-posta adresinizi girin, bir parola belirleyin ve izlemeye başlayın. Netflix üyeleri, dizi ve film kataloğunun tamamına anında erişebilir. Yayın planları, cihazlar ve daha fazlasına ilişkin bilgiler Netflix nedir? başlıklı sayfada bulunabilir. Netflix üyeliğinizi başlattıktan sonra üyeliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.” açıklamasını yapmıştı. Netflix sözcüsü de Türkiye’de kullanıcı sayılarını artırmak ve en iyi Netflix deneyimini yaşatmak için farklı kampanyalar planladıklarını söylemişti.

Netflix Türkiye, Twitter hesabı üzerinden ilginç bir paylaşımda bulundu. To All The Boys I’ve Loved Before (Sevdiğim Tüm Erkeklere) filmi tüm Türkiye’deki kullanıcılara açıldı. 9 Mart’a kadar Netflix hesabı olmaksızın izlenebilecek.