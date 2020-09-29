Netflix Üyelik Ücretlerine Zam Geliyor İddiası

Netflix üyelik ücretlerine zam geleceği iddia edildi. Merak edilen detayları sizler için bir araya getirdik. Netflix üyelik ücretlerine zam mı gelecek? Platforma üye olan kullanıcılar bu sorunun cevabını arıyor. İşte detaylar.

Netflix Üyelik Ücretlerine Zam Mı Gelecek?

Netflix'in yakında Kuzey Amerika veya Avrupa'da abonelik fiyatlarını artıracağı söyleniyor. Wall Street analistine göre fiyat artışı yapılır ise Netflix büyük bir tepkiyle karşılaşmayacak.

Deadline'ın aktardığı haber göre, Netflix'te üyelik ücretlerinde yakın orta vadede potansiyel bir fiyat artışı olabileceğine inanılıyor. Söylentiler, Netflix üyelik ücretlerine çok fazla zam yapılmayacağını gösteriyor.

Abonelik ücreti ayda yalnızca bir veya iki dolar artarsa Netflix'in 2021'deki geliri 500 milyon ABD Doları ila 1 milyar ABD Doları arasında artabilir.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın yükselen fiyatlardan etkilenmesini bekliyor. Şu anda fiyat artışı ile ilgili Netflix tarafından resmi bir açıklama yok. Şirket tarafından resmi bir açıklama gelir ise sizleri bilgilendireceğiz.

Sizler Netflix'in üyelik ücretlerine zam gelecek iddiası hakkında neler düşünüyorsunuz? Zam gelir ise üyeliğinize devam eder misiniz? Yoksa iptal mi edersiniz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!