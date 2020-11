Netflix Uyku Zamanlayıcısı Özelliği Alabilir!

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan dijital yayın platformu Netflix’in yeni özelliği ortaya çıktı. Popüler dijital yayın platformuna ait 7.82.1 sürüm APK’sının kaynak kodlarında “Sleep timer” yani “Uyku zamanlayıcısı” isimli özellik ortaya çıktı. Netflix uyku zamanlayıcısı ile ilgili detaylar haberimizde.

Dijital yayın platformu Netflix, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, yeni özellikleri kullanıma sunarak kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Alessandro Paluzzi isimli Twitter kullanıcısı, tersine mühendislik yöntemi ile şirketin yeni özelliğini gün yüzüne çıkardı ve “Sleep timer” olarak adlandırılan özelliğe ait iki adet görsel paylaştı.

XDA Developers’ta yayımlanan habere göre Netflix’e ait 7.82.1 sürüm APK’sının kaynak kodlarında yeni özelliğe dair bir satır kod bulundu. Yeni özelliğe ilişkin ipucu veren kodun “<string name="sleep_timer_button">Timer</string>” olduğu belirtildi. Sleep timer olarak isimlendirilen özellikte 15, 30 ve 45 dakika olmak üzere üç farklı seçenek yer alacak. Kullanıcılar söz konusu süre seçenekleri seçebilecek ve süre dolduğunda içerik otomatik olarak durdurulacak.

Netflix uyku zamanlayıcısı, özellikle gece film veya dizi izlerken uyumayı seven kullanıcıları oldukça mutlu edecek. Popüler dijital yayın platformu, şu anda kullanıcılara “Hala izliyor musun?” şeklinde soru yönelterek uyuyup uyumadığını kontrol ediyor. Kullanıcı yanıt vermediğinde ise içerik otomatik olarak duruyor. Söz konusu özellik popüler video paylaşım platformu YouTube ve dijital müzik hizmeti Spotify’da bulunuyor.

... and here's how it will look like 👀#Netflix https://t.co/sYMIW6zuNK pic.twitter.com/iZU2w1C6HC