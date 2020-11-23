Netflix Uyku Zamanlayıcısı Özelliği Alabilir!

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan dijital yayın platformu Netflix’in yeni özelliği ortaya çıktı. Popüler dijital yayın platformuna ait 7.82.1 sürüm APK’sının kaynak kodlarında “Sleep timer” yani “Uyku zamanlayıcısı” isimli özellik ortaya çıktı. Netflix uyku zamanlayıcısı ile ilgili detaylar haberimizde.

Netflix Uyku Zamanlayıcısı Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Dijital yayın platformu Netflix, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, yeni özellikleri kullanıma sunarak kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Alessandro Paluzzi isimli Twitter kullanıcısı, tersine mühendislik yöntemi ile şirketin yeni özelliğini gün yüzüne çıkardı ve “Sleep timer” olarak adlandırılan özelliğe ait iki adet görsel paylaştı.

XDA Developers’ta yayımlanan habere göre Netflix’e ait 7.82.1 sürüm APK’sının kaynak kodlarında yeni özelliğe dair bir satır kod bulundu. Yeni özelliğe ilişkin ipucu veren kodun “<string name="sleep_timer_button">Timer</string>” olduğu belirtildi. Sleep timer olarak isimlendirilen özellikte 15, 30 ve 45 dakika olmak üzere üç farklı seçenek yer alacak. Kullanıcılar söz konusu süre seçenekleri seçebilecek ve süre dolduğunda içerik otomatik olarak durdurulacak.

Netflix uyku zamanlayıcısı, özellikle gece film veya dizi izlerken uyumayı seven kullanıcıları oldukça mutlu edecek. Popüler dijital yayın platformu, şu anda kullanıcılara “Hala izliyor musun?” şeklinde soru yönelterek uyuyup uyumadığını kontrol ediyor. Kullanıcı yanıt vermediğinde ise içerik otomatik olarak duruyor. Söz konusu özellik popüler video paylaşım platformu YouTube ve dijital müzik hizmeti Spotify’da bulunuyor.

YouTube da belli bir süre etkileşim olmadığında kullanıcıya bir soru yöneltiyor. Kullanıcı cevap vermediği takdirde videoyu duraklatıyor. Popüler dijital müzik platformu Spotify’da ise tıpkı Netflix’e gelecek yeni özellik gibi kullanıcılara süre seçenekleri sunuyor. Kullanıcıların belirlediği süreye ulaşıldığında müzik otomatik olarak duraklatılıyor.

Tersine mühendislik yöntemi ile gün yüzüne çıkan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bilgilere göre şirket, uyku zamanlayıcısının yanı sıra yalnızca ses modu üzerinde de çalışıyor. Yalnızca ses modu sayesinde Netflix kullanıcıları, içerikleri yalnızca sesli olarak dinleyebilecek.

Uyku zamanlayıcısı olarak isimlendirilen yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Netflix’e gelecek özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.