Netflix ve Disney, Apple'a Dahil Olabilir mi: Yanıt Geldi!

Belirli aralıklarla Apple'ın büyük şirketleri bünyesine katmak istediğine dair raporlar ortaya çıkıyor. Gelen yeni bilgilere göre Apple şimdi de Disney, Netflix, Peloton ve Tesla gibi markaları satın almak istiyor.

Apple, Bütün Büyükleri Satın Alabilir mi?

Apple'ın şu an kasasındaki mevcut tutarın 165 milyar dolar olduğu biliiyor. 10 sene önce Beats'i satın almasından bugüne kadar başka bir büyük markaya satın alma hamlesinde bulunmayan Apple, şirketin satın alma işlemlerine karşı temkinli ilerlerlediğini belli ediyor.

Peki Apple, istediği takdirde Disney, Netflix ve hatta Tesla gibi büyük isimleri bünyesine dahil edebilir mi? Elbette edebilir gibi görünüyor ancak düzenleyici incelemeler, yasal zorluklara yol açacağı için çok olası bir durum olduğu söylenemez.

Apple, bu şirketleri satın almasa da yatırım sağlama açısından önemli bir pozisyonda. Büyük şirketleri satın almak yerine küçük girişleri satın alarak yeni pazarlara katılmayı sürdürüyor. Apple yatırımcılarından biri olan Investment Partners Asset Management CEO'su Gregg Abella bu durumdan memnun gibi görünüyor.

“Büyük bir anlaşma yapmamak Apple’ı etkilemedi. Bu yüzden bozulmadıysa asla düzeltemezsiniz.”

Sonuç olarak yakın gelecekte Apple'ın büyük bir ismi satın alması gibi bir durum olması beklenmiyor. Buna temel sebeplerden biri de App Store'a yönelik incelemeler hesaba katıldığında satın alma konusunda fazla dikkatli devam edilmesi gerekecek.