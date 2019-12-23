Netflix ve Disney Plus artık Google Play Filmlerde

Günümüzde o kadar çok uygulama seçeneği var ki ve her geçen gün bunlara bir yenisi ekleniyor, aradığınız diziyi ya da filmi bulmak, bu kadar çok seçenek arasından git gide zorlaşıyor.

Güzel bir haberimiz var. Artık Netflix ve Disney Plus içeriklerini Google Play Filmlerde aratabileceksiniz.

Bunun İçin Yapılması Gerekenler

Öncelikle uygulamaların yüklü olması gerekiyor.

Aktif üyeliğinizin bulunması gerekiyor.

Bunların haricinde Google Play Filmler içinde, sadece istediğiniz filmi aratabilecek ve hangi uygulamada oynadığını görüntüleyebileceksiniz. Filmi izlemek için ilgili uygulamadan açmanız gerekecek.

Google Play zaten belirli uygulamalar için bu hizmeti veriyordu. Arama veri tabanına Netflix ve Disney Plus’u da ekleyerek kullanıcıları için eşsiz bir hizmet sunmaya başladı.

Uygulamalar Arasında Gezinmeye Gerek Kalmadan Aradığınız Filmi Bulun

Hangi filmi aradığınızın artık bir önemi yok. Google Play Filmler uygulaması ile istediğiniz filmin hangi uygulamada oynatıldığına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bunun için uygulamanızı ayarlamanız gerekiyor.

Google Play Filmler Uygulamasını Ayarlamak İçin;

Filmler uygulamasında sol üst köşede yer alan düğmeye basın Daha sonra servisleri yönetin sekmesini bulun Gerçek zamanlı aktarım servislerini seçin Aboneliğinizin kablo mu yoksa uydu mu olduğunu belirtin

Artık Google Play Filmler uygulamasında istediğiniz filmi aratmak için hazırsınız. Sonrasında tek yapmanız gereken, filmi izlemek için uygulama simgesine basmak.