Netflix ve Lacoste, Film ve Dizi Odaklı Moda Anlaşması

Stranger Things, Dark ve Squid Game gibi dünyaca ünlü dizi ve filmlerin yaratıcısı Netflix, Lacoste ile iş birliği yaptı. Anlaşma kapsamında Netflix içerikleri için özel tasarım giysiler üretilecek.

24 Nisan'dan itibaren Türkiye'de satışa sunulacak ürünler arasında La Casa de Papel ve Stranger Things gibi ünlü serilere ait özel tasarımlar yer alıyor.

İşte Lacoste'un Netflix Tasarımları

Lacoste X Netflix adıyla duyurulan iş birliği, dünya çapında harekete geçirildi. Buna göre Netflix'in en sevilen dizilerinden Stranger Things, Bridgerton, Lupin, La Casa de Papel, The Witcher, Sex Education, Shadw & Bone ve Elite dizileri için özel tasarlanan pololar, şapkalar, sweatshirtler ve eşofman takımları satışa sunulacak.

İzlediğiniz dizi ve filmlerdeki modayı endi giyim tarzınıza da yansıtmak istiyorsanız tercih edebileceğiniz Lacoste tasarımları, mağazalardan satın alınabilecek.

Lacoste İcra Kurulu Başkanı Yardımcısı Catherine Spindler, konuya ilişkin, "Her iki marka da hayatın farklı kesimlerinden kişileri bir araya getirme konusunda benzersiz bir güce sahip. İşbirliğimizin önemli bir sonucu olan bu koleksiyon, güçlü bir birlikteliği, marka kodlarımızı, etki alanlarımızı ve bilgi birikimimizi mükemmel bir şekilde yansıtıyor" dedi.