Netflix Yakında Canlı Yayınlara Başlayacak

Netflix'in geliştirmenin ilk aşamalarında olduğunu doğruladığı yeni canlı yayınlarda senaryosuz gösterileri ve stand-up performansları için kullanıma sunmayı planlıyor. Bu, Netflix'in bunu The Circle yapımcısı Studio Lambert'in yaklaşan dans yarışması programı Dance 100 gibi yarışma programlarını ve yetenek yarışmaları için canlı oylama gibi durumlarda platformunu kullanabileceği anlamına geliyor.

Benzer şekilde Netflix Is A Joke festivalini geri getirmeye karar verirse de canlı yayınlar özelliğini kullanabilir. Canlı komedi adı altında Dave Chappelle, Larry David ve Pete Davidson da dâhil olmak üzere Los Angeles genelinde yaklaşık 300 stand-up gösterisi yapıldı. Bunların birçoğu ileride platformda banttan yayınlanmak adına kayda alınıyordu. Gelecekte, işlerin kötüye gitmesi ihtimaline karşı birkaç saniye gecikmeli de olsa potansiyel olarak canlı gösteriler yayınlanabilir.

Şirket daha önce reality gösteriler, The Circle ve Love Is Blind gibi sosyal deneyleri için farklı yayın kalıpları denedi ve bu hamle bu tür gösterilere daha fazla entrika katabilir.

Spor Yayınları da Canlı Olarak Yayınlanabilir

Kaçınılmaz bir sonraki soru ise F1'le ilgili dizi olan Drive to Survive'ın son başarısı göz önüne alındığında acaba gelecekte platformda canlı spor yayınlarının da olup olmayacağı yönünde ancak şirkete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre platformun şimdilik böyle bir niyeti bulunmuyor.

Şimdilik bu yeni özellik için herhangi bir zaman çizelgesi yok ve kaynaklar, canlı yayın sistemi için Netflix içerisinde küçük bir ekibin geliştirme sürecinin erken aşamalarında olduğu bildiriliyor.

Peki siz Netflix'in bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce canlı yayınlar Netflix'te yer almalı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.