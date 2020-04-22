Koronavirüs Netflix'e Yaradı! 16 Milyon Yeni Abone Kazandı

Koronavirüs süreciyle birlikte karantinada kalan kullanıcıların favori tercihi olan Netflix, tarihindeki en büyük artış oranını yakaladı. 2020 yılının ilk çeyreğinde abone sayısını 16 milyon arttırdığını dile getiren Netflix, normal şartlarda 7 milyona yakın bir büyümeyi hedefliyordu.

ABD'li yayın şirketi Netflix yalnızca üç aylık süreç içerisinde platforma 15,8 milyon yeni kullanıcı katıldığı duyurdu. Bu, Koronavirüs'e karşılık karantina çabalarının sonucu olarak ortaya çıkmışken şirketin böyle bir öngörüde bulunmadığı hatta şirketin üç ay için 7 milyonluk hedef koyduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin Netflix CEO'su Reed Hastings ve ekibi, bu ani büyümenin uzun süre devam etmeyeceğini ve asıl kazancın gelecekteki çeyreklerden elde etmeyi istediklerini söyledi. CEO Hastings'e göre Netflix evde kalma sürecini daha da kolay hale getiriyor: "Bu zor zamanlara yaptığımız küçük katkı, ev hapsini biraz daha katlanılabilir yapmak için"

Netflix tarihi rekorunu kırdı

13 yıllık yayın tarihindeki en büyük 3 aylık kazancı yakalayan Netflix'in Mart ayını yaklaşık 183 milyon aboneyle bitirdiği ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış yaşadığı öğrenildi. Netflix hisseleri genişletilmiş işlemde yüzde 1'den daha az artışla 435 dolara yükselmiş durumda.

Koronavirüs sonrası yayın platformları revaçta

Bir süredir devam eden karantina süreci kapsamında internet yayın platformları da etkinliklerini artırmış durumda. Başta Netflix olmak üzere Disney+, Hulu, HBO gibi dev platformlar kullanıcıları kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Ayrıca birkaç hafta önce tanıtılan Quibi isimli yeni platform da pazarda dikkat çeken isimlerden.