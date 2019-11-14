Netflix Yeni Bir Türk Dizisi Üzerinde Çalışıyor

Netflix, yeni bir Türk dizisi projesi üzerinde çalıştığını duyurdu. Merak edilen detaylar haberimizde.

Berkun Oya Yazacak

Netflix tarafından duyurulan yeni proje ile birlikte platforma dördüncü Türk dizisi eklenmiş olacak. Ünlü senarist ve yönetmen Berkun Oya tarafından yönetilecek proje, sosyal sorunlara odaklanan bir drama yapımı olacak. Yapımcılığı Krek Film tarafından üstlenilen dizi, 2020 yılında izleyiciler ile buluşacak.

Şu an için isim ve hikaye gibi detaylar açıklanmamış olsa da, oyuncu kadrosu hakkında bilgiler bulunuyor.

Söz konusu bilgiler kapsamında dizinin kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi isimler bulunacak. Bununla birlikte konu açısından bilgiler çok kısıtlı da olsa, İstanbul içerisinde geçeceğini ve farklı sosyo-ekonomik geçmişlere sahip kişilerin tesadüfi olarak yollarının kesişmesini izleyeceğiz.

Dizinin ilk sezonu sekiz bölüm olacak. Yalnızca ülkemizde değil, dünya genelinde yayınlanacak olan dizi 2020 yılında yayına girecek. Şu an için içi boş olsa da, dizinin resmi Netflix sayfasına gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.