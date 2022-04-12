Netflix Yeni Derecelendirme Özelliğini Duyurdu

Netflix, 2017'ye kadar yıldız derecelendirme sistemini kullanıyordu. O yıldan bugüne ise beğen/beğenme olarak nitelendirebileceğimiz, Youtube videolarıyla klasikleşen derecelendirme sistemini kullanıyor. Bugün ise dev video platformu, beğen/beğenme derecelendirme sisteminde bir değişiklik yaparak üçüncü bir seçenek daha ekliyor.

Netflix, yapmış olduğu duyuru ile birlikte platformundaki içeriklere iki beğeni verme (beğen ve beğenme özelliklerine ek olarak) özelliğini kullanıma sunulduğunu açıkladı. Bu özellik bugünden itibaren Android, iOS, web ve TV uygulamalarında kullanıma sunulmuş durumda. Peki iki beğeni vermek aslında ne anlama geliyor?

Netflix İki Beğeni Özelliğini Kullanıma Sundu

Aslında adından da anlayabileceğiniz üzere normal beğeniye kıyasla izlediğiniz içeriği normalden fazla beğendiğiniz anlamına geliyor. Netflix ise bir içeriğe iki beğeni vermenin, bu içeriğe dayalı olarak platformun size daha spesifik öneriler sunacağı anlamına geldiğini söylüyor. Netflix'in bu konuyu örnekleyen açıklaması şu şekilde:

"Örneğin, Bridgerton'ı sevdiyseniz oyuncu kadrosundan veya Shondaland'dan (Bridgerton'ın arkasındaki prodüksiyon şirketi) daha fazla program veya filmin önerildiğini görebilirsiniz."

Bu, Netflix'in içerik önerisi algoritmalarını geliştirmesi için oldukça mantıklı bir yol gibi görünüyor. Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.