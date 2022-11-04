Netflix Yeni Düşük Fiyatlı Reklamlı Aboneliğini Başlattı: İşte Fiyatı!

Netflix'in reklamlı aboneliği başlatmak için planlar yaptığı söylentileri aylardır gündemi meşgul ediyordu. Reklamlar için Microsoft ile çalışacağı ortaya çıkan şirketin, bu yeni reklamlı aboneliği ne zaman başlatacağı merak konusuydu. Özellikle dün ve bugün ortaya çıkan gelişmeler Netflix'in reklamlı aboneliği başlattığını ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz gün aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bölgelerde temel paketin çözünürlüğünü 480P'den 720P'ye yükselttiği ortaya çıkan Netflix'in bu kararı kullanıcıları sevindirmişti. Görünen o ki bu kararın asıl nedeni reklamlı aboneliğe de hazırlığın yapılıyor olması.

Netflix bugün yeni düşük maliyetli abonelik planı "Reklamlı Temel Paket"i başlattı. Yeni planın maliyeti ayda 7 dolar olarak gözüküyor ve bu, bir sonraki en ucuz plan olan Temel Paket'ten 3 dolar daha az. Yeni abonelik planı henüz Türkiye'de kullanıma sunulmadığından fiyatıyla ilgili de bir bilgi ne yazık ki yok.

Netflix'in Yeni Abonelik Planı: "Reklamlı Temel Paket"

"Reklamlı Temel Paket", bu hafta Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, İspanya ve Birleşik Krallık olmak üzere 11 ülkede kullanıma sunuldu. Aralarında henüz Türkiye olmasa da yakında Türkiye dâhil olmak üzere geri kalan bölge ve ülkelerde de kullanıma sunulması bekleniyor.

"Reklamlı Temel Paket" adından da anlaşılacağı gibi Temel Paket'ten farklı olarak sadece siz içeriğinizi izlerken reklamlar sunuyor. Netflix tarafından sunulan yeni plan, her biri 30 saniyeye kadar yayınlanacak şekilde, her saat 4 ila 5 dakika arasında reklam gösterecek. Netflix, bu reklamların içerikler başlamadan önce ve içeriğin oynatıldığı esnada karşınıza çıkacağını belirtti.

Peki siz Netflix'in bu daha ucuz fakat reklamlı planı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.