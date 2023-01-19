2023'te Netflix'te Yayınlanacak Filmler Açıklandı

Netflix, 2023 için hazırlıklarını sürdürüyor. Şirket yeni yılda başrolünde Jennifer Lopez’e yer veren The Mother, izlenme rekorları kıran aksiyon filmi Extraction’ın devam filmi Extraction 2, Gal Gadot’un istihbarat ajanı Rachel Stone’u canlandırdığı Heart of Stone ve çok daha fazla filmle birlikte izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Luther: The Fallen Sun (10 Mart 2023)

Ödüllü efsanevi dizinin devamı niteliğindeki Luther: The Fallen Sun filminde Idris Elba, John Luther karakteriyle yeniden karşımıza çıkıyor.

10 Mart 2023’de yayınlanacak filmde Idris Elba’ya Cynthia Erivo, Andy Serkis ve Dermot Crowley eşlik ediyor.

Korkunç bir seri katil Londra’ya dehşet saçarken, başarılı ama gözden düşmüş dedektif John Luther parmaklıklar arkasındadır. Zamanında yakalayamadığı siber psikopat şimdi onunla alay etmektedir ve Luther, yarım bıraktığı işi ne pahasına olursa olsun bitirmek için hapishaneden kaçmaya karar verir.

The Mother (12 Mayıs 2023)

Jennifer Lopez’in başrolünde yer aldığı, aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği The Mother, 12 Mayıs 2023’te sadece Netflix’te yayınlanacak.

Niki Caro’nun yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Jennifer Lopez ile beraber Joseph Fiennes, Omari Hardwick, Gael Garcia Bernal, Paul Raci ve Lucy Paez yer alıyor.

Tehlikeli düşmanlardan kaçan bir suikastçıyı konu alan film, bu suikastçının yıllar önce terk ettiği kızını korumak için gizlendiği yerden çıkmasıyla gelişen olayları ekrana taşıyor.

Extraction 2 (16 Haziran 2023)

Chris Hemsworth, Netflix'in izlenme rekorları kıran aksiyon filmi Extraction'ın devam filmi Extraction 2 ile yeniden Tyler Rake rolüyle ekranlara geri dönüyor.

İlk filmdeki olaylarda ölümden dönen Rake, gizli operasyonlarda görev alan Avustralyalı bir paralı asker olarak bu kez bir başka ölümcül göreve gönderilir. Gürcistanlı zalim bir gangsterin rehin alınmış, harap hâldeki ailesini tutuldukları hapishaneden kurtarmak zorundadır.

Chris Hemsworth'un yönetmen Sam Hargrave ile yeniden bir araya geldiği filmin yapımcılığını Joe ve Anthony Russo üstlenirken, filmin senaryosunu Joe Russo kaleme alıyor. Golshifteh Fareahani ilk filmdki rolüyle tekrar karşımıza çıkarken oyuncu kadrosunda ona Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt ve Tinatin Dalakishvili eşlik ediyor. Film, 16 Haziran 2023’te Netflix’te izleyicilerle buluşacak.

Heart of Stone (11 Ağustos 2023)

Gal Gadot'un istihbarat ajanı Rachel Stone'u canlandırdığı, Tom Harper imzalı Heart of Stone, aksiyon dolu hikâyesiyle izleyiciyi çılgın bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Gal Gadot ile beraber Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi, Paul Ready’nin oyuncu kadrosunda yer aldığı film, 11 Ağustos 2023’te Netflix’te yayınlanacak.

Lift (25 Ağustos 2023)

F. Gary Gray'in yönettiği Lift, Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Jacob Batalon, Jean Reno, Sam Worthington gibi isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

25 Ağustos 2023’te Netflix’te yayınlanacak filmin senaryosunu Daniel Kunka, Emerald Fennell ve Simon Kinberg kaleme alıyor.

Bir terör saldırısını önlemek için tutulan uluslararası bir soygun ekibi, soygunu uçakta bir uçuş sırasında gerçekleştirmelidir.

The Killer (10 Kasım 2023)

David Fincher’ın imzalı, heyecanla beklenen The Killer, 10 Kasım 2023’te sadece Netflix’te.

Alexis Nolent (a.k.a Matz) tarafından yazılan ve Luc Jacamon tarafından çizilen, aynı isimli çizgi roman serisinden uyarlanan film, acımasız bir suikastçının hayatını konu alıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Michael Fassbender, Tilda Swinton, Charles Parnell, Arliss Howard, Sophie Charlotte bulunuyor.

Rebel Moon (22 Aralık 2023)

Zack Snyder ve Netflix, Army of the Dead filminden sonra bilim kurgu ve macera türündeki Rebel Moon için yeniden bir araya geliyor.

Filmde Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Bae Doona, Ray Fisher ve Charlie Hunnam rol alırken; usta oyuncu Anthony Hopkins ise Jimmy karakterine sesiyle hayat veriyor. Cary Elwes, Corey Stoll, Jena Malone, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Alfonso Herrera, Stuart Martin, Staz Nair, Sky Yang, Rhian Rees, E. Duffy, Charlotte Maggi de filmin oyuncu kadrosunda bu isimlere eşlik ediyor.

Galaksinin bir ucunda huzur içinde yaşayan bir koloni, acımasız Balisarius'un orduları tarafından tehdit edilir. Bu tehdide karşı mücadele etmek isteyen koloni halkı, komşu gezegenlerden kendilerine destek olacak savaşçılar getirmesi için Kora adında geçmişi sır dolu bir kadını göreve gönderir. Rebel Moon, 22 Aralık 2023’te Netflix'te yayınlanacak.

Maestro (2023)

Bradley Cooper’ın yazıp yönetip başrolünde yer aldığı Maestro, dünyanın en başarılı müzisyenlerinden Leonard Bernstein ve eşi Felicia Montealegre Cohn Bernstein arasındaki aşk hikâyesini konu alıyor. Hayata ve sanata bir aşk mektubu olarak görülen bu film, aile ve sevgi kavramlarının duygusal açıdan destansı tasvirini de gözler önüne seriyor.

Filmin yapımcıları arasında Martin Scorsese ve Steven Spielberg gibi iki usta isim de yer alıyor. Filmde Bradley Cooper’a Carey Mulligan, Maya Hawke, Matt Bomer ve Sarah Silverman eşlik ediyor.