Netflix Yeni İndirimler Uygulayabilir Mi?

Her geçen gün rekabet bütün sektörlerde ciddi ölçüde artıyor. Bu sektörlerden birisi de hiç şüphesiz online yayıncılık sistemi olacak. Peki Netflix bu rekabetin ardından ek indirimler yapacak mı? İşte haberimizin detayları.

Apple, Amazon ve Disney gibi platformların online yayıncılık hizmetine dahil olması ile birlikte sektör aşırı rekabete girdi. Geçtiğimiz günlerde Disney kendi platformunu devreye soktu ve Netflix yaklaşık olarak 1 milyon aboneyi kaybetti.

Netflix yeni indirimlerle karşımıza çıkabilir

Bu rekabeti online müzik hizmetleri veren şirketlerin rekabetine de benzetebiliriz. Örneğin Spotify, Apple Music ile ciddi bir rekabet içerisinde ve YouTube Music bu piyasayı zorlayanlar arasında yer alıyor.

Tüm bu gelişmeler üzerine Spotify, Premium üyeliği 3 ay ücretsiz hale getirdi. Netflix ise benzer şekilde 1 ay ücretsiz üyelik sağlıyor. 2020 yılından Netflix için ciddi bir öneme sahip olduğunu düşünürsek şirket bu süreyi 3 ay gibi bir zamana çıkarabilir.

Netflix abonesi olmak isteyen birisinin şu anda en az 16 TL ödeme yapması gerekecek. Eğer diğer platformlar Netflix'i zorlamaya devam ederse, muhtemelen şirket indirim yapmak zorunda kalabilir. Ancak yapacağı indirimin kar zarar dengesini bozmayacak şekilde olması gerekiyor. Peki sizce Netflix rekabete dayanamayıp indirim yapar mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.