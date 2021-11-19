Netflix'in Yeni Korku Dizisi Hellbound Bugün Çıkıyor (Video)

Netflix, yeni korku dizisi Hellbound'u bugün yayımlamaya hazırlanıyor. Popüler dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine eklenecek Hellbound isimli yeni dizinin konusu ve oyuncuları ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Dijital yayın hizmeti Netflix, kore dizilerinin sayısını arttırmaya devam ediyor. Platformun içerik kütüphanesine bugün yeni bir kore dizisi eklenecek. Hellbound olarak isimlendirilen yeni dizi, korku türünü seven izleyicilere hitap ediyor.

Netflix'in Yeni Korku Dizisi Hellbound Konusu ve Fragmanı

Çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen Hellbound isimli yapımda doğaüstü varlıklar insanları cezalandırarak cehenneme mahkum eder. Suç, dram ve fantastik ögelerine sahip olan dizinin ilk sezonunda 6 bölüm yer alacak.

Yeon Sang-ho ve Choi Gyu-seok tarafından yaratılan yeni korku dizisinin fragmanı yayımlandı. 2 dakika 15 saniye uzunluğundaki fragman Türkçe alt yazı desteğine sahip. YouTube üzerinden yayımlanan fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Hellbound Oyuncuları

Yoo Ah-in (Jeong Jin-soo)

Kim Hyun-joo (Min Hye-jin)

Jeong Min Park (Bae Young-jae)

Jin-ah Won (Song So-hyun)

Ik-joon Yang (Jin Kyung-hoon)

Re Lee (Jin Hee-jeong)

Shin-rok Kim (Park Jeong-ja)

Ryu Kyung-Soo

Do-yoon Kim

Yönetmenliğini Yeon Sang-ho'nun üstlendiği dizisinin başrol oyuncu kadrosunda Yoo Ah-in, Kim Hyun-joo ve Park Jeong-min yer alıyor. Senaristliğini Choi Kyu-sok'un yaptığı yapımın müziklerini Kim Dong-wook üstlendi.

Dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından sabırsızlıkla beklenen dizi, Yeon Sang-ho tarafından yazılan ve çizilen Hellbound isimli webtoon'a dayanıyor. Yeni yapım, yayımlanan fragmana göre korku atmosferini başarılı bir şekilde yansıtacak.

Netflix, Squid Game dizisinin elde ettiği büyük başarının ardından yeni Kore dizilerini çıkarmaya devam ediyor. Şirket, Kore yapımı bir dizinin ilk sezonunu yayımlamaya hazırlanıyor. Hellbound, Squid Game kadar popüler olmayabilir çünkü korku türü herkese hitap etmiyor.

Popüler dijital yayın hizmeti Netflix'in yeni Kore dizisi Hellbound hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kısa süre içerisinde popüler olan Squid Game kadar başarılı olabilir mi? Dijital yayın platformunun yeni korku dizisi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.