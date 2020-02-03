Netflix Yeni Projeleri için 20 Milyar Doları Gözden Çıkardı

Son birkaç ay içerisinde diğer yayın platformlarıyla sert bir rekabet içerisine giren Netflix, 2020 projeleri için büyük bir harcama yapmayı gözden çıkardı. Netflix sadece bu yılki programlarına 20 milyar dolar yatırım yapacak.

Artan rekabetin ardından Netflix, yalnızca tüketicilere mümkün olan en iyi içeriği sunmaya odaklandığını ve rakiplerinin abonelerini çalması konusunda endişeli olmadığını söyledi. Netflix'in içerik konusunda rakiplerini geride bırakma tutkusu, şirketin olabildiğince fazla içerik yayınlması gerektiği gösteriyor.

Netflix'in bu günlerde programları için gözden çıkardığı miktar bir hayli yüklü. DataDads tarafından yayınlanan yeni bir raporda Netflix'in beş yıl öncesine göre 5 kat daha fazla harcama yaptığı görüldü. Veriler, Netflix'in orijinal içeriklerine ve lisanslama anlaşmalarına 20 milyar dolar ödeyeceğini söylüyor.

Buna karşılık Netflix, 2018'de orijinal içerikler için 12 milyar dolar ve 2015'te ise 4,5 milyar dolara yakın bir harcama yapmıştı. ABD'li yayın devinin bir diğer sorunu da lisanslama anlaşmalarının artan rekabet doğrultusunda daha maliyetli hale gelmesinden kaynaklanıyor.

Netflix Rekabetten Etkilenmiyor mu?

Tüm bu rekabete rağmen Netflix'in hızla büyüdüğünü söylemek mümkün. S on tatil döneminde abone tabanı 8,8 milyon artan Netflix'in şu anda 167 milyondan fazla aboneye sahip olduğunu ve yaklaşık 100 milyonun ABD dışında yaşadığı tahmin ediliyor.