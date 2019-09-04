Netflix Yeni Sezonları Bölüm Bölüm Yayınlayacak

Yeni bölümlerini merakla beklediğiniz dizinin yayınlanan yeni sezonunu aynı gün içerisinde bitirdiğiniz oldu mu? Netflix yeni politikası ile bu durumda bazı değişiklikler yapacak.

Netflix şu ana kadar yayınladığı tüm yeni sezonlarda, bölümleri aynı anda aktif ediyordu. Bu sayede istediği bölümü istediği an izleme şansını elde eden kullanıcı, dizinin bölümlerini isterse aynı gün isterse periyotlara bölerek izleyebiliyordu. Ancak uygulamada değişikliğe giden şirket, artık farklı bir şekilde ilerleyecek.

Şu an için belirli dizilerde görüldüğü kadarıyla Netflix, yeni bölümleri yayınlarken haftalık bir periyotlandırma izleyecek. Tıpkı televizyonlarda olduğu gibi her haftanın belirli bir günü yeni bölümü yayınlayacak olan şirket, bu yayın modelini tüm diziler için geçerli yapabilir.

Kullanıcılara sunduğu özgürlük ile bilinen şirketin yeni politikasının nasıl tepki alacağı ya da her dizi için geçerli olup olmayacağı şu an için bilinmeyen detaylar arasında bulunuyor.